Van der Poel deelt opnieuw tik uit in GP Sven Nys: één verschroeiende versnelling levert hem eerste zege in Baal op

Bron: Eigen berichtgeving 3 BELGA Van Der Poel mocht voor het eerst vieren in Baal. Veldrijden Mathieu van der Poel heeft de Grote Prijs Sven Nys gewonnen. Van der Poel had aan één verschroeiende versnelling genoeg om zijn eerste zege te boeken in Baal. Wereldkampioen Wout van Aert leek er lange tijd een prangend duel van te zullen maar hij moest uiteindelijk passen voor een duel. In het slot ging Van Aert ook nog stevig tegen de grond aan de balken.

Speciale dag voor Mathieu van der Poel. De Nederlandse kampioen reed voor het eerst in het shirt van Corendon-Circus en vooral: hij mocht een eerste keer starten op zijn gloednieuwe Canyon-fiets. Maar als een speer schoot de Nederlandse kampioen niet uit de startblokken. Het was Laurens Sweeck die de grote tenoren onder druk probeerde te zetten.

Het avontuur van Sweeck zat er echter al vrij snel op en Toon Aerts, de winnaar van vorig jaar in Baal, dook al snel in de modder. Van Aert en Van der Poel sloegen zo al snel een kloofje en het was vooral de wereldkampioen die de forcing voerde. Van der Poel moest er vooral voor zorgen dat hij het achterwiel van zijn eeuwige rivaal niet té klein zag worden en dat deed de Europese kampioen met verve.

Eén tempoversnelling

Van Aert zag zijn inspanningen niet beloond en rond halweg koers kreeg de wereldkampioen een extra tik van zijn opponent. Van der Poel plaatste een verschroeiende tempoversnelling en hij zette Van Aert daarmee toch snel op een ruime afstand. Acht seconden werden er tien, tien seconden vijftien, twintig tot uiteindelijk ruim een halve minuut.

Van der Poel kwam niet meer in de problemen en had zelfs nog de tijd om zijn nieuwe Canyon vlak voor de aankomst nog van wat overtollig modder te verlossen. In de achtergrond ging Van Aert nog stevig tegen de grond aan de balkjes en onze landgenoot greep ook naar de arm. Hij reed uiteindelijk 57 seconden na Van der Poel over de streep.

HERBELEEF DE CROSS HIERONDER:

16u: Van der Poel wint!

De zege is binnen: Mathieu van der Poel wint de grote prijs Sven Nys, voor het eerst in zijn carrière. De Europese kampioen had aan een stevige tempoversnelling halfweg de cross genoeg om de wedstrijd te beslissen.

15u52: Laatste ronde voor Van der Poel

Mathieu Van der Poel is ondertussen begonnen aan zijn laatste ronde. De Nederlander zal zijn overwinning niet meer verspelen. Van Aert volgt op ruim een halve minuut.

15u49: Eerste fietswissel voor Van der Poel

We naderen het einde van de cross, en nu pas wisselt Van der Poel een eerste keer van fiets. De Canyon heeft zijn eerste grote test (voorlopig) met verve doorstaan.

15u42: Stevige val Vanthourenhout

Michael Vanthourenhout gaat stevig tegen de vlakte. Vanthourenhout probeerde over de balkjes te springen, maar dat ging mis. Hij bleef haperen achter het eerste balkje, waardoor hij met zijn ribben vol op het tweede balkje belandde.

15u37: Snelste ronde voor Van der Poel

Mathieu van de Poel heeft voorlopig de snelste ronde afgewerkt. De Nederlander legde zijn vierde ronde af in 8'06'', terwijl Van Aert zijn snelste ronde in 8'18'' afwerkte. De voorsprong van de Europese kampioen bedraagt intussen toch een halve minuut.

15u32: Vijftien seconden!

Met nog drie ronden voor de boeg bedraagt de voorsprong van Van der Poel toch al vijftien seconden. Kan Van Aert het nog spannend maken of dendert de Nederlander voort?

15u26: Van der Poel is aan de beurt

De rollen zijn even omgedraaid. Na het beukwerk van Van Aert, is het nu Van der Poel die het gaspedaal even helemaal indrukt. De Nederlander slaat een kloofje van zo'n twintig meter slaat. "Het is oorlog", beschrijft Michel Wuyts het.

15u21: Van Aert opnieuw met prikje

Van Aert pakt uit met een nieuwe tempoversnelling. Maar de wereldkampioen krijgt zijn Nederlandse rivaal er voolopig niet af.

15u17: Van der Poel terug

Van der Poel zit weer in het wiel van Van Aert. De twee tenoren geven elkaar voorlopig geen duimbreed toe.

15u14: Van Aert trekt door

Nu is het aan Wout van Aert om even door te trekken. De wereldkampioen profiteert van zijn uitstekende loopcapaciteiten om een klein kloofje te slaan, maar Van der Poel geeft zich niet gewonnen.

15u10: Aerts tegen de vlakte

In de achtergrond verkijkt Toon Aert zich op een putje. De winnaar van vorig jaar in Baal ziet zijn achterstand op de twee koplopers zo nog wat groeien.

15u08: Van Aert en Van der Poel samen

De twee tenoren hebben Laurens Sweeck inmiddels tot de orde geroepen. Van Aert en Van der Poel rijden nu samen op kop, het tempo ligt hoog.

15u02: Sweeck neemt commando over

Mathieu van der Poel verliest wat plaatsen nadat hij uit zijn pedaal klikt en daar profiteert vooral Laurens Sweeck van. Sweeck neemt het commando over van Van Aert en zet de twee grote kanonnen meteen onder druk.

15u: We zijn vertrokken!

De profs zijn aan hun cross begonnen. Wie wordt de opvolger van Toon Aerts in Baal? Wout van Aert duikt alvast als eerste het veld in.

14u50: Nys: "Diegem strafste koers van Van der Poel"

Sven Nys is blij dat zijn Grote Prijs op een modderig parcours afgewerkt wordt. De 'Kannibaal' verwacht vooral Mathieu van der Poel. "Wat hij deed in Diegem, was heel straf, zijn beste cross van het seizoen."

14u20: Compton wint bij de dames!

Bij de vrouwen gaat Katie Compton met de overwinning lopen. De Amerikaanse kwam solo aan in Baal en heeft daardoor ook de eindzege in het DVV-klassement al beet. Wereldkampioene Sanne Cant had materiaalpech en werd vierde. Annemarie Worst werd tweede, Maud Kaptheijns derde.

13u20: Verkenning van de profs

Ze beginnen er pas om 15u echt aan, maar de prof zijn het modderige parcours wel al gaan verkennen. En voor veelvraat Mathieu van der Poel was dat ongetwijfeld een speciale verkenning. Van der Poel deed dat op een nieuwe fiets, een Canyon in plaats van een Stevens, én in een nieuw truitje. Hij rijdt niet langer voor Beobank-Corendon, wel voor Corendon-Circus. Van der Poel kon in Baal nog niet winnen bij de profs.

12u55: Iserbyt wint!

Het is Eli Iserbyt die zich de beste toont op nieuwjaarsdag bij de beloften. De 23-jarige West-Vlaming klopte een sterke Adam Toupalik en Tom Pidcock in de Baalse modder. Door de zege is Iserbyt ook zeker van de eindzege in de DVV Verzekeringen Trofee.

Snelle starter Toupalik leek een tijd over de beste papieren te beschikken voor de zege, maar op drie ronden van het einde kwam Iserbyt terug. "Adam was heel goed", zei Iserbyt achteraf. "Halfweg was hij ook beter en reed hij even weg. Maar ik sukkelde met mijn bandendruk. Na een bandenwissel reed ik met zachtere banden en vond ik het goede gevoel wel."

Iserbyt dichtte het gaatje van vijftien seconden op Toupalik en in de slotronde liet hij zijn Tsjechische opponent achter. "Op de laatste beklimming had ik een beter spoor gevonden. Daarna pakte ik een kleine voorsprong en nadien was het kwestie om geen foutjes te maken. Geen sinecure, want op dit parcours werden veel fouten gemaakt."

De Europese kampioen pakte zijn zesde zege op zeven manches - enkel op de Koppenberg moest hij Pidcock laten voorgaan - voor Adam Toupalik en Tom Pidock. Daarmee is hij met nog één manche te gaan al zeker van de eindoverwinning in de DVV Verzekeringen Trofee. "Goed voor de gemoedsrust voor de komende twee maanden", vindt Iserbyt. "De kampioenschappen moeten er nog aankomen, maar met de Europese titel en deze eindzege heb ik toch al twee doelen binnen."

🏁Dubbelslag voor @IserbytEli in #GPSvenNys: dagzege en eindwinst! @adamtoupalik wordt tweede, @Tompid derde. pic.twitter.com/5jYSuKnDCY DVV Trofee(@ DVVtrofee) link

Het podium van de #GPSvenNys bij de beloften:

🥇 @IserbytEli

🥈 @adamtoupalik

🥉 @Tompid

🏆 Eindzege #dvvtrofee is binnen voor Iserbyt. pic.twitter.com/5scOBAuXmz DVV Trofee(@ DVVtrofee) link

12u45: Wie wint bij de beloften?

Eli Iserbyt en Adam Toupalik beginnen samen aan de laatste ronde van de beloftencross. Tom Pidcock houdt het duo in het vizier, maar kan de Brit het kloofje nog dichten?

Laatste ronde! @IserbytEli heeft de kloof met @adamtoupalik terug dichtgereden. @Tompid houdt de twee in het vizier. #dvvtrofee #GPSvenNys pic.twitter.com/3153wPqHeX DVV Trofee(@ DVVtrofee) link

8 seconds between the two leaders and @Tompid in the final lap! #GPSvenNys pic.twitter.com/cp2IiP9Rh8 Telenet Fidea Lions(@ TFLions) link

12u25: Programma rest van de namiddag

Om 12u zijn de beloften aan hun wedstrijd begonnen. Adam Toupalik rijdt momenteel aan de leiding, voor Tom Pidcock en Eli Iserbyt, die wat teruggevallen is. Om 13u45 beginnen de dames aan hun race en om 15u is het aan de mannen (elite).

Pakt @IserbytEli in de #GPSvenNys zijn zesde zege in de #dvvtrofee? De West-Vlaming zal dan wel moeten afrekenen met @adamtoupalik. Het duo leidt de dans, @Tompid in de achtervolging. pic.twitter.com/AG5cwNYRXX DVV Trofee(@ DVVtrofee) link

12u10: Rouiller wint bij de junioren

Loris Rouiller heeft 2018 maandag ingezet met een zege in Baal. De Europese juniorenkampioen reed in de modder al in de eerste ronde weg van de tegenstand en finishte solo.

Rouiller was duidelijk de sterkste junior op en rond de Balenberg. De Zwitser reed de tegenstand al in de openingsronde op achterstand. In de slotronde kwam Anton Ferdinande nog tot op acht seconden, maar uiteindelijk zou de Europese kampioen op een modderige omloop solo aankomen. Aan de finish had hij een achttal seconden voorsprong op Ferdinande. Jarno Bellens vervolledigde het podium met de derde plek.

Geen wheelie vandaag, maar wel een nieuwe zege voor Europees kampioen @RouillerLoris. De Zwitser reed van start tot finish aan de leiding. #GPSvenNys #dvvtrofee pic.twitter.com/whpxzw88sD DVV Trofee(@ DVVtrofee) link

Het podium van de #GPSvenNys bij de juniors:

🥇 @RouillerLoris

🥈 Anton Ferdinande

🥉 Jarno Bellens

#dvvtrofee pic.twitter.com/sIIrG6Ke70 DVV Trofee(@ DVVtrofee) link

12u: Enkele afwezigen

Lars van der Haar en Klaas Vantornout zullen straks niet deelnemen aan de cross bij de elites. Van der Haar besliste in samenspraak met zijn team om om de komende dagen volledige rust in te plannen. De Nederlander, die recent zijn schouder ontwrichtte en sukkelt met verhoogde waarden van het Epstein-Barrvirus, verschijnt ook in Leuven niet aan de start. Vantornout sukkelt dan weer nog steeds met de pols, een blessure die hij opliep bij een val in Namen.

.@larsvanderhaar plant nodige rust in https://t.co/CcrnnxSl3m Telenet Fidea Lions(@ TFLions) link

12u: Mooi begin van de dag voor de familie Nys

De nieuwelingen hebben hun wedstrijd al gereden. Thibau Nys kon zijn papa Sven geen overwinning schenken, hij werd tweede, maar toch toonde de 'Kannibaal' zich trots op Twitter. "Zijn eerste podium in de GP Sven Nys. Knappe race, Thibau", zo klonk het. De zege ging naar Dante Coremans, Ward Huybs werd derde.

Het podium bij de nieuwelingen:

🥇@DanteCoremans

🥈 @thibau_nys4

🥉 Ward Huybs

🏆 Salvador Alvarado blijft dankzij een vierde plaats aan de leiding in de #DVVTrofee #GPSvenNys pic.twitter.com/anybF0CIjN DVV Trofee(@ DVVtrofee) link

His first podium in #GPSvenNys #secondplace , great race! @thibau_nys4 Sven Nys(@ sven_nys) link

Photo News Thibau Nys werd knap derde

12u: Welkom!

Prettig nieuwjaar, beste veldritfans. Vandaag staat de eerste (cyclocross)afspraak van 2018 op het programma: de GP Sven Nys. De omloop op de Balenberg ligt er vettig bij en de modderduivels zullen hun hartje dus zeker kunnen ophalen op deze nieuwjaarsdag. Wie wordt de opvolger van Toon Aerts?

De omloop op de Balenberg ligt er lekker vettig bij. De modderduivels zijn vandaag aan het feest. #GPSvenNys #DVVTrofee pic.twitter.com/qGg2RKZQmp DVV Trofee(@ DVVtrofee) link