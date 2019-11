Van der Poel blijft ook in Kortrijk een foutloos rapport voorleggen: 20 op 20 in 2019 DMM

30 november 2019

16u03 38 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft z'n 20ste cross van het jaar gewonnen. De Nederlander was de beste in de nieuwe DVV-cross van Kortrijk. De wereldkampioen had aan één snelle ronde genoeg om de winst binnen te halen. Tim Merlier werd tweede, Toon Aerts derde.

Crossen in West-Vlaanderen vandaag. Voormalig wereldkampioen Erwin Vervecken had voor de organistoren van de DVV-Trofee een gloednieuwe omloop neergelegd langs de Leieboorden in Kortrijk. Een blanco erelijst dus. Geen mooiere naam dan Van der Poel om daar als eerste op te komen.

Want dat was uiteraard de verwachting vooraf. De wereldkampioen verloor nog geen enkele cross waar hij in 2019 aan de start verscheen. En ook in Kortrijk zou dat niet gebeuren. Hoewel het er misschien even anders uitzag.

Op de bochtige omloop in Kortrijk was het moeilijk om verschillen te maken en dus bleef de wedstrijd vrij lang gesloten. Na vier ronden reed zowaar nog een man of twaalf op een zakdoek rond. Van der Poel keek de kat uit de boom.

Halverwege de wedstijd verzeilde ‘MVDP’ zelfs even op een tiende positie. Door een kleine slipper moest de kleinzoon van de recent overleden Raymond Poulidor wat tijd en ruimte goedmaken. Niet dat dat een groot probleem was.

Na een paar ronden verstoppertje spelen kwam er dan finaal toch een machtsontplooiing. Van der Poel perste er een oerendharde ronde uit en vloog van bocht naar bocht. Vanthourenhout klampte het langst aan, maar ook hij moest zich na een akkefietje met ploegmaat Iserbyt op kant zetten.

In één ronde van nul naar dertig seconden. Het zaakje was beklonken voor de wereldkampioen. Met 20 op 20 blijft hij een perfect veldritrapport neerleggen in 2019. Dat wordt straks voor de jaarwisseling afstuderen met allergrootste onderscheiding.

Mathieu van der Poel: “Dit is veruit de drukste cross van het jaar”

“Dit was een nieuwe cross, dus ik moest er een beetje in komen”, gaf Mathieu van der Poel toe na zijn 20ste overwinning van het jaar. “Ik had niet direct het goeie gevoel en verzeilde door wat foutjes zelfs even in de achtergrond. Toch had ik telkens de benen om terug te komen. Er werd hard gereden en ik heb de fout gemaakt om een paar rondjes iets te ver naar achteren te rijden, terwijl het op dit bochtige parcours zaak was om vooraan post te vatten. Het was zo best wel lastig om als vijfde of zesde aan de rekker te hangen.”

“Of ik hetzelfde gevoel had als in Koksijde? Dat is moeilijk te zeggen. Dit is een heel andere omloop. In Koksijde heb je veel stroken waar je je eigen tempo kan rijden en diep kan gaan. Dat was hier iets minder. Toch vond ik dit zeker een geslaagde editie. Dit is veruit de drukste cross van het jaar geweest”, besloot Van der Poel met een bloemetje aan de organisatie van de eerste DVV-cross in Kortrijk.

Tim Merlier: “’t is een fenomeen, hé”

Tim Merlier hield Toon Aerts af in de sprint om de tweede plaats. “Dit resultaat doet uiteraard deugd”, vertelde hij voor de micro van Sporza. “Het gaat al een aantal weken heel goed en ik ben uiteraard opnieuw blij om op het podium te staan in de cross”, aldus de Belgische kampioen op de weg.

“Bart Wellens had me geropen om eens te prikken en dat heb ik gedaan. Helaas kwam daarna de counter van Mathieu. Toen wist ik dat het voor de tweede plek was. Ik schrok dat hij zo snel zo ver weg was en was er eerlijk gezegd een beetje mijn moraal van kwijt. Maar goed, ‘t is een fenomeen hé. Het was een moeilijk rondje om alleen te rijden, dus heeft hij het tactisch heel goed aangepakt om pas laat weg te rijden.”