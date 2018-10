Van der Poel beslist pas na juniorencross of hij aan de start verschijnt in Gieten Redactie

14 oktober 2018

12u10

Bron: Eigen berichtgeving 1 Veldrijden Er is nog steeds geen duidelijkheid of Mathieu van der Poel straks aan de start verschijnt van de eerste manche in de Superprestige in Gieten. Pas na een test n a de juniorencross valt de beslissing.

Van der Poel fietste deze ochtend op de weg, wat behoorlijk goed verliep. Een garantie op succes in het veld is dat evenwel niet, waardoor de Nederlander na de juniorencross in Gieten een ultieme test ondergaat. Daarna beslist hij samen met de entourage of hij al dan niet aan de start verschijnt van de eerste manche in de Superprestige.

Van der Poel verloor gisteren in de Brico Cross van Lokeren de controle over zijn fiets door een te snelle passage door een beekje. De topper van Corendon-Circus probeerde nog even op zijn fiets te stappen, maar hij merkte al snel dat dat niet meer mogelijk was. De enkel van de Nederlander werd stevig ingepakt en hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Er werd gevreesd voor een zware enkelblessure, maar de ploeg gaf even later te kennen dat het om een verrekking van de ligamenten gaat.