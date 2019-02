Van der Heijden verschalkt topfavoriete Alvarado, volledig Nederlands podium bij dames beloften XC

03 februari 2019

Het podium van het wereldkampioenschap bij de vrouwen beloften kleurde volledig oranje. Inge van der Heijden kroonde zich tot wereldkampioene, voor Fleur Nagengast. Topfavoriete Ceylin del Carmen Alvardo moest vrede nemen met brons. De Belgen kwam niet in het stuk voor, Marthe Truyen finishte als eerste landgenote op plek 14.

Op de tweede dag van het WK in Bogense mochten de dames beloften als eerste aan de bak op de snelle omloop in Denemarken. Een zonnetje was van de partij, maar ook heel veel wind en dat zorgde voor een gesloten koers.

Inge van der Heijden nam de start voor haar rekening, meteen gevolgd door topfavoriete Alvarado en nog een derde Nederlandse dame: Jara Kastelijn. Verschillen werden nog niet gemaakt in die eerste ronde en een kopgroep van 15 rensters dook de tweede ronde in.

Alvarado vond het welletjes en ging een eerste keer op de trappers staan. De Britse Kay schoof mee en even sloegen ze een gaatje. Al snel moest Kay er weer af en het was Van der Heijden die het gaatje dichtte op haar landgenote. Op het asfalt, met de wind pal op kop, stokte het tempo en keerden heel wat rensters terug.

In de derde ronde klitte alles weer samen en kregen we acht rensters vooraan. Het was moeilijk om het verschil te maken door de strakke, koude wind en halfweg cross nam de Française Riberolle even de kop. Alvarado pikte aan, samen met de Oostenrijkse Nicole Koller en Van der Heijden, maar ook dit viertal zou niet wegrijden.

In de vijfde en voorlaatste ronde sleurde Nagengast veel op kop voor de Nederlandse dames, maar van echt samenwerking was geen sprake boven de landsgrens. Met 10 doken we de slotronde in, Nagengast nestelde zich vooraan en bepaalde het tempo. Met een ultieme versnelling probeerde Alvarado net voor het laatste stuk asfalt bij de rest weg te rijden, maar er zat niet voldoende power op en Van der Heijden snelde haar voorbij en stoomde door naar de finish, goed voor goud. Nagengast ging nog voorbij Alvardo en pakte zilver, de topfavoriete keert huiswaarts met brons.

Marthe Truyen werd eerste landgenote op plek 14, Axelle Bellaert eindigde op 18, Jinse Peeters als 24ste.

Inge van der Heijden 🇳🇱 is your Women U23 World Champion!!! 🌈



