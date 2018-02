Van der Haar stelt zich al tevreden met vijfde plek op WK - Vos start zonder hoge verwachtingen Redactie

Vooral genieten en dan pas zien waar hij op uitkomt in de klassering. Lars van der Haar wilde er vanmiddag maar mee zeggen dat hij allesbehalve hoge verwachtingen heeft voor het WK veldrijden, komende zondag op en rond de Cauberg in Valkenburg. Gehinderd door een blessure aan zijn bovenbeen weet de Nederlander dat hij in het geweld van de grote kanonnen als Mathieu van der Poel, Wout van Aert en nog enkele Vlamingen flink tekort zal schieten.

"Ik hoop op de vijfde plaats, dat zou nu het maximaal haalbare resultaat voor mij zijn, denk ik. Door die spierkneuzing is het lastig om aan te zetten en lopen is helemaal vervelend. Dat betekent dat ik hier niet zo hard kan rondrijden als ik zelf zou willen en dat is behoorlijk frustrerend. Mentaal ben ik in orde, maar fysiek zit het gewoon tegen. Daarom heb ik me voorgenomen vooral te genieten van een WK in eigen land", aldus Van der Haar, die hoopt dat zijn landgenoot Mathieu van der Poel goud verovert. "Hij verdient dat echt, na zo'n sterk seizoen."

Marianne Vos trekt zonder hoge verwachtingen naar titelstrijd

Over haar kansen op het WK veldrijden was Marianne Vos vanmiddag heel duidelijk. "Ik behoor zeker niet tot de favorieten voor de regenboogtrui. Niemand van de Nederlandse ploeg trouwens, we zijn allemaal een beetje outsiders", zei de zevenvoudig wereldkampioene (2006 & 2009-2014) in deze discipline.

Vos treedt aan in Valkenburg na een zeer moeizaam verlopen winter waarin ze langdurig aan de kant moest blijven wegens ziekte. Pas afgelopen weekend, na haar vierde plaats in Hoogerheide, besloot ze mee te doen aan de titelstrijd.

"De laatste intensieve training heeft me een goed gevoel gegeven, maar ook niet meer dan dat. Hoogerheide verliep vorige week wel goed. Toch mag je niet te veel waarde hechten aan de klassering, als je ziet welk parcours er hier ligt. Dit is totaal iets anders: technisch, zwaar, veel lopen, Hoogerheide was 'bollen', daar kon ik met de snelheid van de wegtraining op Mallorca veel compenseren."

Vos ziet in titelverdedigster Sanne Cant de topfavoriet. "Ze rijdt het hele seizoen vrij dominant. Dit is niet per se het parcours wat haar het best ligt, maar met haar techniek kan ze goed uit de voeten." Vorig jaar werd Vos op het WK in Luxemburg tweede na Cant.