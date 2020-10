Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics) nadat UCI opnieuw twee crossen schrapt: “Daar sta je bij en kijk je naar” ABD/YP/SVL

07 oktober 2020

12u07

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 18 Veldrijden Het veldrijden zit in de hoek waar de klappen vallen: zo bevestigde de UCI vanochtend dat de wereldbekermanches van Hoogerheide en Villars zijn geschrapt en dat ook de cross van Zonhoven onzeker is. Een gevolg van de coronacrisis. Eerder werden de veldritten van Koksijde, Besançon, en Diegem al afgelast. Tomas Van Den Spiegel, CEO bij Flanders Classics, kijkt machteloos toe: “Daar kan je weinig aan doen, daar sta je bij en kijk je naar.”

De cross in Villars stond in het weekend van 16 en 17 januari 2021 op het programma. In Hoogerheide zouden de veldrijders in het weekend van 23 en 24 januari 2021 in actie komen, maar de UCI trok vanochtend dus een streep door beide wereldbekermaches. “Da’s niet leuk natuurlijk, hé”, klinkt het bij Tomas Van Den Spiegel, vanochtend in Leuven voor de start van de Brabantse Pijl. “De Nederlandse autoriteiten, de lokale autoriteiten en de Zwitserse autoriteiten geven geen toelating voor die crossen, dus daar kan je heel weinig aan doen. Daar sta je bij en kijk je naar. We moeten nu samen met de UCI kijken hoe we de kalender nog vorm gaan geven. In het belang van de sport, de cross en de renners.”

Eerder sneuvelden dus ook al de wereldbekercrossen in Diegem (27 december), Koksijde (22 november) en het Franse Besançon (29 november) op de aangepaste kalender met elf manches die deze zomer werd bekendgemaakt. Er blijven dus nog zes races over. De oorspronkelijke kalender van eind januari telde veertien wedstrijden, maar daarvan vielen de manches in het Amerikaanse Waterloo en het Ierse Dublin en de Scheldecross in Antwerpen af. “Zolang we een aantal crossen hebben, moeten we volhouden en moeten we verder doen. Het blijft belangrijk om zoveel mogelijk cross op de kalender te houden”, aldus nog Van Den Spiegel, die vanochtend het nieuws vernam na overleg met de UCI. “Maar we wisten dat het er zat aan te komen.”

Veldrijden is een sport die heel erg afhankelijk is van publiek en van betalende toeschouwers. ‘t Is geen vaste constructie zoals een voetbalstadion, die je heel makkelijk kan controleren. Als het niet lukt om te organiseren, dan ziet het veldrijden af Tomas Van Den Spiegel, CEO Flanders Classics

De UCI liet verder ook nog weten dat de manche in Zonhoven (13 december) vooralsnog plaatsvindt, maar dat daarover gesprekken lopen. “Zonhoven staat nog een beetje ter discussie”, bevestigt Van Den Spiegel. “Laat ons zeggen dat we daar toch nog een beetje hoopvol blijven, maar dat we ook rekening houden met een eventuele afgelasting.”

Maar het staat buiten kijf dat het veldrijden meer dan ooit in de hoek zit waar de klappen vallen. “Veldrijden is een sport die heel erg afhankelijk is van publiek en van betalende toeschouwers. ‘t Is geen vaste constructie zoals een voetbalstadion, die je heel makkelijk kan controleren. Als het niet lukt om te organiseren, dan ziet het veldrijden af.”

In samenwerking met Flanders Classics werkt de UCI nu aan een nieuwe WB-kalender 2020-21. Die wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Deze wereldbekermanches staan nu nog op de kalender:

1 november: Overijse (Bel)

11 november: Tabor (Tsj)

6 december: Dendermonde (Bel)

13 december: Zonhoven (Bel) (?)

20 december: Namen (Bel)

3 januari: Hulst (Ned)

