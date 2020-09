Van Aerts crosswinter: streven naar tiental crossen, focus op kampioenschappen Joeri De Knop

03 september 2020

13u45 0

Voor de goeie orde: de exacte invulling van Van Aerts crosswinter staat nog niet vast. "Dat moeten we nog eens grondig bespreken met Merijn (Zeeman, red.) en het performance team van de ploeg", zegt Marc Lamberts. "Maar in principe wordt het streven naar een cross of tien, met de kampioenschappen als grote doelen. Wout crost ontzettend graag, dat gaan we hem niet ontnemen. Hoe dan ook zal er na dit zware competitieblok op de weg toch wel ergens rust moeten worden ingebouwd. Al was het maar dat hij een week even geen fiets meer aanraakt. Want het laatste wat we willen is dat hij over twee jaar fysiek naar de vaantjes zou zijn.”

