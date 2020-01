Van Aert weer “beste vrienden” met tijdritfiets, Van der Poel kiest ondertussen voor ‘apart traject’ tijdens stage

‘t Moet een speciaal gevoel geweest zijn. Wout van Aert is zes maanden na zijn zware val in de Tour de France weer op zijn tijdritfiets gekropen. Tijdens de tijdrit in Pau kwam de renner van Jumbo-Visma in botsing met een nadarhek, met een zware wonde in zijn bovenbeen tot gevolg. Er volgde een lange revalidatie, maar Van Aert hervatte inmiddels wel weer de competitie. En nu zit hij dus ook opnieuw op zijn tijdritfiets. “Vandaag was een goeie dag”, aldus Van Aert, die op stage is in Spanje, op Instagram. “Mijn Bianchi Aquila heeft me zoals gewoonlijk doen afzien. Maar uiteindelijk waren we toch weer beste vrienden.”

Van der Poel verkiest grindwegen op stage

Ook Mathieu van der Poel verblijft dezer dagen in warmere oorden. Tijdens een stage met enkele ploegmaats van Alpecin-Fénix bereidt de Nederlander zich voor op de rest van het seizoen in het veld én op zijn voorjaar op de weg. Van der Poel rijdt onder meer de Strade Bianche en zijn ploegmaat Kristian Sbaragli toont op Instagram hoe ‘MVDP’ ook op training al gretig over grindwegen rijdt: