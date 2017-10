Van Aert: "Was vandaag niet fris genoeg, maar kloof met Mathieu is kleiner geworden" PL

19u13

Bron: Belga 1 BELGA Veldrijden Wout van Aert moest in Koksijde vrede nemen met een derde plaats. Aan Van der Poel viel weinig te beginnen. Materiaalpech nekte Van Aert in de strijd om de tweede plaats.

"Ik voelde dat ik vandaag niet fris genoeg was", zei Van Aert na de finish. "Dat kan gebeuren. Vorig jaar heb ik ook een drieluik gereden met Ardooie, Boom en toen Valkenburg. Nu doe ik dat ook, maar kamp ik hier in Koksijde met een slechte dag. Helaas kan je die niet op bestelling nemen. Dit is nochtans een cross die me ligt, maar als je niet goed bent, is dit een zeer lastige koers en dat heb ik vandaag nog eens mogen merken. Dit parcours liegt niet."



Kloof

Twee zeges heeft Van Aert intussen binnen, maar in rechtstreekse duels wist hij nog nooit echt te winnen. "Ik kan er niet aan doen dat Mathieu er niet was in Ardooie of zaterdag viel. Ik ben ervan overtuigd dat de kloof tussen ons twee kleiner is geworden de voorbije weken. Alleen zie je dat vandaag niet omdat ik geen goede dag had. Ik had gehoopt om Mathieu pijn te willen doen, maar dat is niet gelukt. Natuurlijk zou ik graag eens echt een mooi duel willen winnen, maar het is nu niet zo. Ik moet me altijd verdedigen na verlies, terwijl Mathieu dat niet moet doen als hij wint. Ik ben nog niet dezelfde Wout als vorig jaar, maar ik hoop wel dat die topvorm nog komt. Door het feit dat ik nu al niet meer meedoe in het klassement voor de Wereldbeker en de Superprestige moeilijk wordt (hij start niet in de laatste manche, red.), kan ik nu wat meer mijn wedstrijden uitkiezen. Ik hoop dat ik daar baat kan bij halen. Het feit dat ik niet moet strijden om dat klassement te verdedigen, neemt toch wat stress weg. Dat kan me alleen maar winst opleveren met het oog op de kerstperiode en kampioenschappen. Ik moet zeker niet in de put zitten en blijven werken en er in geloven."



Rechtsomkeer

Opvallend, Van Aert kreeg af te rekenen met pech toen hij bijna voorbij de materiaalpost was. Hij maakte rechtsomkeer en reed nog de materiaalpost in om van fiets te wisselen. "Ik kende het reglement. Hetzelfde overkwam me in Iowa, maar toen reed ik verder. Na afloop werd ik er op gewezen dat je mag terugkeren als je nog niet voorbij de materiaalpost bent en dat schoot door mijn hoofd tijdens de cross. Natuurlijk is dat een raar zicht en gevaarlijk, maar als het mag, dan kon ik er hier wel gebruik van maken."