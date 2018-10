Van Aert vindt dat veldritkalender dringend moet herbekeken worden: “Dit kan niet de bedoeling zijn” Redactie

17 oktober 2018

08u47

Wout van Aert vindt dat de veldritkalender moet herbekeken worden. In zijn column op Wielerflits prijst hij de UCI met de uitbreiding van de Wereldbeker, maar de wereldkampioen snapt niet dat er in hetzelfde weekend van een Wereldbekercross ook een klassementscross op het programma staat.

“Zaterdag Boom (Superpestige), zondag Bern (Wereldbeker). Net hetzelfde als half november, wanneer op zaterdag in het Tsjechische Tabor (Wereldbeker) wordt gecrost en een dag later al Hamme op de agenda staat. Ik pas zowel voor Boom als voor Hamme (DVV)”, aldus Van Aert. “De Wereldbeker is dit seizoen het enige regelmatigheidscriterium waar ik me op focus. Met die insteek ben ik aan de opbouw van mijn persoonlijke kalender begonnen. En als ik top wil zijn in Bern, dan is het onhaalbaar om er ook Boom bij te pakken.”

“Knap dat de UCI de Wereldbeker beetje bij beetje uitbreidt met onder meer de Verenigde Staten, een terugkeer naar Tabor, Pontchâteau en nu ook Bern. In Zwitserland wordt trouwens heel goed gewerkt, vind ik. Dus absoluut geen afbreuk op het vlak van die uitbreiding. Alleen zou de internationale wielerunie zichzelf moeten opleggen om in dat weekend geen andere klassementscross in te plannen.”

“Versta me ook niet verkeerd: ik vind ook de Superprestige een mooi regelmatigheidsklassement. Hetzelfde geldt voor de DVV Trofee. Maar door deze indeling van de kalender, worden de renners nog meer tot keuzes gedwongen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Voor geen van de drie partijen is dit een goede situatie. Jongens die voor alle drie de klassementen gaan, zijn nu hoe dan ook benadeeld. Dit moet dringend herbekeken worden.”