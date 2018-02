Van Aert vertrokken op welverdiende vakantie (maar eerst werd hij nog getrakteerd op wat lekkers) Redactie

05 februari 2018

14u06 6

Een dag na zijn triomftocht op het WK veldrijden in Valkenburg is kersvers wereldkampioen Wout van Aert vanochtend samen met zijn verloofde Sarah op het vliegtuig gestapt richting Malaga. Maar dat deed hij niet zonder dat hij op de Antwerpse luchthaven eerst nog in de bloemetjes werd gezet. Zo kreeg hij onder meer een doos met Antwerpse Handjes cadeau van baliemedewerker Nadiaj.