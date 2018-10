Van Aert stelt nieuw truitje voor: sinaasappelmerk Cibel wordt hoofdsponsor van wereldkampioen veldrijden Redactie

05 oktober 2018

11u31 4 Veldrijden Cibel-Cebon Offroad team is de naam van de nieuwe ploeg van Wout van Aert. Een eenmansploeg. Daarnaast heeft de wereldkampioen veldrijden ook drie cosponsors weten te strikken: Domo Elektro, G&V Energy Group en Heylen Vastgoed. Van Aert stelde zijn truitje in de gebouwen van Cibel in Sint-Katelijne-Waver voor.

Van Aert verbrak vorige maand eenzijdig zijn contract met Sniper Cycling, waarna hij op zoek ging naar privésponsors om de veldritwinter succesvol door te komen. Die heeft hij nu gevonden. Cibel, Domo Elektro, G&V Energy Group en Heylen Vastgoed verschijnen even groot op het truitje en sponsoren Van Aert vanaf morgen voor het hele veldritseizoen.

“Ik ben blij dat ik dit veldritseizoen verder kan. De hele heisa hield me wel bezig. Het zat in mijn hoofd", aldus Van Aert. "Maar toen ik in de VS koerste, kreeg ik vanuit België het nieuws dat de projecten op de goede baan zaten. Dat stelde me gerust. En dat is ook gebeurd. Ik voel me nu wel bevrijd." Of Van Aert met zijn nieuwe sponsors ook het volgende wegseizoen gaat afwerken, kon hij nog niet kwijt. "Dat is iets dat we later wel zullen bekijken."

Nog meegeven: Cibel is een sinaasappelmerk, Domo Elektro is een bedrijf van kleine huishoudapparatuur uit Herentals. G&V Energy Group is een onderneming actief op de markt van tankstations, tankkaarten en tankopslag, én Heylen Vastgoed is een immobiliënfirma met negen Antwerpse kantoren. Dat laatste bedrijf sponsorde eerder de fandag van Van Aert.