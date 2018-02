Van Aert staat pers te woord: "Topvorm is er net op tijd", Nederlandse selectie verkent het WK-parcours DMM en MG

02 februari 2018

11u17 0

Het WK veldrijden in Valkenburg nadert met rasse schreden. De meeste profs zijn intussen ook op en rond de Cauberg neergestreken. Reden te meer voor de Nederlandse selectie - met topfavoriet Mathieu van der Poel op kop - om eens even een kijkje te nemen op het parcours. Daarbij is vooral de eerste afdaling aangestipt, die ligt er vervaarlijk bij. Van der Poel heeft er voorlopig één woord voor: "Amai".

Wout van Aert: "Verwacht evenveel Belgische als Nederlandse fans"

Deze voormiddag verzamelde de -hoofdzakelijk Belgische- pers in Hotel Walram in Valkenburg, uitvalsbasis van onze landgenoten voor het WK. Aan tafel: de zeven profs op een rij, met kopman Wout van Aert netjes in het midden. De uittredende wereldkampioen was uiteraard ook de meest gesolliciteerde renner.

En de Kempenaar bevestigde wat hij de voorbije week ook al liet uitschijnen in zijn column in Het Laatste Nieuws. Dat hij klaar is voor het WK. "Drie redenen waarom ik mijn titel kan verlengen? Omdat ik net op tijd in topvorm ben. Dat merkte ik niet alleen in Hoogerheide, vorige zondag, maar ook op training deze week", begint Van Aert ferm. "Omdat dit een prachtig en eerlijk parcours is dat me ligt. En omdat ik de voorbije jaren toch bewezen heb dat ik op kampioenschappen mijn beste niveau kan boven halen."

Dat hij dubbel zo sterk is als in Luxemburg, een jaar geleden, vertelde hij een week geleden ook nog tijdens de ministage die bondscoach Vanthourenhout inlaste. "Dubbel is natuurlijk veel. Moeilijk uit te drukken hoeveel beter, maar toen zat ik tussen week twee en week één voor het WK niet op de fiets. Dat is een immens verschil."

Dat het WK in Nederland plaatsvindt, en zijn grote rivaal dus voor eigen volk rijdt, ziet Van Aert niet echt als een minpunt. "Zo ver weg is Valkenburg nu ook weer niet. Ik verwacht hier zondag evenveel Belgen als Nederlanders op het parcours. Hoogerheide is nog iets anders. Dat is de thuisbasis van de familie Van der Poel. Maar dan nog was het publiek zeer sportief. Eigenlijk heb ik nog maar een keer meegemaakt dat het anders was: vorige winter in Hulst (Brico Cross, red). Ik hoop uiteraard dat we ook zondag een enthousiast, maar fair publiek krijgen. Hoe erg het is als het publiek zich tegen jou keert? Dat hangt er een beetje van af. Als de benen goed zijn, dan deert me dat niet zo veel", besluit hij met een knipoog.

Bondscoach: "In elke categorie een medaille pakken"

Sven Vanthourenhout is toe aan zijn eerste WK als bondscoach. Vorige week al zag hij op de ministage in Valkenburg een goede groep en die lijn trekt zich ook door enkele dagen voor het WK. "De sfeer is goed", stelt hij, "ik hoop op een medaille in elke categorie."

Vijf regenboogtruien worden uitgedeeld komend weekend. De Belgen horen enkel bij de beloften heren en de dames elite bij de topfavorieten voor het goud. Iserbyt moet Pidcock verschalken, Cant wil zichzelf opvolgen. "Ik sta hier op dit WK met een gezonde, maar ook realistische ambitie", zegt de bondscoach. "Natuurlijk wil je naar huis met een regenboogtrui na het WK, maar dat zal niet evident worden. Ik ben ervan overtuigd dat we in elke categorie een medaille kunnen halen en dat moet ook het doel zijn."

Michael Vanthourenhout: "Strijden voor plaats in top vijf"

Michael Vanthourenhout won bij de beloften twee keer op het parcours in Valkenburg, in 2013 en 2014. Telkens verwees hij Wout van Aert toen naar een tweede plaats. "Dat was toen", zegt hij aan de vooravond van het WK in Valkenburg. "Intussen zijn de verhoudingen wel veranderd."

Vanthourenhout werd ook nog eens derde bij de heren elite in Valkenburg in 2016. Toen won Mathieu van der Poel. "En hij is ook nu dé grote favoriet", meent de West-Vlaming. "Ook al onderging het parcours veel wijzigingen, toch moet je hem na zo'n seizoen aanduiden als dé topfavoriet. Het is een eerlijk parcours waar de beste renner zal winnen."

"Ik dicht ook Wout veel kansen toe", aldus Vanthourenhout. "Hij heeft de goede vorm te pakken en moet hopen dat hij bij een snelle opener van Mathieu meteen mee is. Dan wordt het een strijd van man tegen man. Mathieu zal van bij de start druk zetten, wij moeten als Belgisch team ervoor zorgen dat hij geen kloofje slaat. Veel meer hulp kunnen we Wout niet bieden, maar we gaan wel ons best doen."

Vanthourenhout heeft zelf geen topseizoen achter de rug. "Mijn voorbereiding was verstoord door knieproblemen en dat haal je gewoon niet meer in tijdens de crosswinter", legt hij vrijdag uit. "Ik kijk al verder vooruit, naar volgend jaar, en hoop gewoon nog het beste te maken van dit WK. Het podium? Dat zal moeilijk worden. Ik hoop op top vijf en dan is het podium natuurlijk niet ver, maar dan moet je geluk hebben. Met die grote twee kan ik niet wedijveren en daarna ligt het veld open. Een medaille op het WK zou wel mooi staan op het palmares, maar we zijn met veel om voor die derde plaats te knokken."