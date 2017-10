Van Aert soleert naar zege in Boom, Van der Poel kent tweemaal pech en wordt slechts vierde 15u51 5 TDW Veldrijden Wout van Aert is back in business. Donderdag vierde de wereldkampioen zijn eerste zege van het seizoen, twee dagen later mag de poulain van Niels Albert ook in de derde manche van de Superprestige juichen. Na een hogesnelheidsrace haalde de man van Veranda's Willems-Crelan het voor Laurens Sweeck en Lars van der Haar. Mathieu van der Poel kende een hoogst ongelukkige dag. Na een valpartij en kettingproblemen moest de Nederlander zich tevreden stellen met een vierde plek. Van Aert neemt zo de leiding over in het klassement.

Ze helpen blijkbaar wel, de deuntjes van Mark With a K als opwarmingsmuziek. Mathieu van der Poel vloog als een pijl uit een boog uit de startblokken. Wout van Aert - die donderdag in Aardooie zijn eerste overwinning van het seizoen mocht vieren - en Kevin Pauwels nestelden zich op een droog en pijlsnel parcours in het wiel van de Nederlander. De rest van het peloton had het vanaf ronde één al lastig om het strakke tempo te volgen.

Aan het begin van de derde ronde troepte alles weer samen, tot Van der Poel uit het niets pardoes tegen de grond smakte. De man van Beobank-Corendon sprong niet meteen opnieuw op de fiets en had zichtbaar pijn. Door de val reed de Nederlander prompt 40 seconden achter de kopgroep, waar Van Aert zijn kans mooi zag om een stevige demarrage uit de sloffen te schudden. Eén serieuze versnelling bleek voldoende, de wereldkampioen was gaan vliegen.

Kettingproblemen

Ronde na ronde bouwde Van Aert gestaag zijn voorsprong op Laurens Sweeck, Jens Adams en Lars van der Haar uit, terwijl Van der Poel in de achtergrond van zijn tuimelperte was hersteld en een heuse jacht op poten zette. De onfortuinlijke Nederlander rolde met sprekend gemak één voor één zijn concurrenten op. Toen Van der Poel op een vijfde plek reed, sloeg het noodlot evenwel opnieuw toe. Dit keer problemen met de ketting. Uiteindelijk vond hij ook zijn derde adem, maar moest hij zich toch tevreden stellen met een vierde stek.

Van Aert maakte zich dan al lang geen zorgen meer en soleerde feilloos naar zijn tweede zege deze week. Akkoord, de grote opponent kende pech, maar Van Aert lijkt wel stilaan naar z'n beste vorm toe te groeien. Laurens Sweeck bleek de beste in de achtergrond en stak de tweede plaats op zak. Lars van der Haar moest tevreden zijn met een derde stek. Door de zege neemt Wout van Aert de leiding in het klassement van de Superprestige over van Van der Poel.

Wout van Aert: "Heb me niet kunnen sparen voor morgen"

"Jammer dat Mathieu van der Poel pech kende, maar dat heb ik dit seizoen ook al voorgehad. Dat is koers", klonk het achteraf bij Wout van Aert. "Ik ben wel blij voor mezelf dat ik gewonnen heb. Het was de bedoeling om me toch wat te sparen met oog op de Wereldbeker van morgen in Koksijde, maar de laatste ronde was daar de marge te klein voor. Ik moest dan toch nog stevig doorduwen om te winnen."



"De wind maakte het lastig en ik kon ook niet te veel risico's nemen. Achter mij konden ze alles of niet spelen, en dat maakte het toch een lastige situatie", vervolgde de wereldkampioen. "Ik sta nu op kop in de Superprestige, maar ik ga toch de laatste manche in Middelkerke niet rijden. Mensen die me kennen, weten dat ik bij mijn planning blijf. Er zijn ook nog vijf crossen in de Superprestige, dus ik ga nog geen problemen maken die er niet zijn."

