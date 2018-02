Van Aert reageert voor het eerst op uitspraken Adrie van der Poel: “Ik heb het me echt aangetrokken” Thomas Lissens

10 februari 2018

12u39 34 Veldrijden Niels Albert noemde de uitspraken van Adrie van der Poel zuivere insinuaties, Michel Wuyts hield het op “een gevaarlijk spelletje”. Maar hoe heeft wereldkampioen Wout van Aert de woorden van papa Van der Poel zelf geïnterpreteerd?

“De uitspraken van Adrie van der Poel hebben me snel bereikt na het wereldkampioenschap”, sprak Van Aert voor de cross in ‘zijn’ Lille. “Ik vind het natuurlijk jammer dat hij die zaken heeft gezegd. Ik had liever meer zaken gelezen over hoe de cross zelf was verlopen, maar de woorden van Adrie kregen natuurlijk heel wat (media-)aandacht. Dat vind ik heel erg spijtig.”

De dag nadat Van Aert in Valkenburg zijn derde opeenvolgende wereldtitel in het veld had gepakt, vertrok de Antwerpenaar met zijn verloofde Sarah De Bie richting de Spaanse zon. Zijn fiets liet Van Aert thuis, maar de woorden van Van der Poel gingen wél mee op het vliegtuig richting Málaga.

“Ik heb me die uitspraken toch echt aangetrokken”, zegt de 23-jarige kopman van Verandas Willems-Crelan. “Ik heb twee nachten niet goed geslapen en dinsdag heb ik de hele dag ziek in mijn bed gelegen. Niels Albert begreep het als insinuaties en ook in de pers zijn er toch mensen die het zo zagen, zoals Michel Wuyts. Het heeft de aandacht wat weggenomen van mijn wereldtitel, maar die titel zal toch het enige zijn wat ik van die dag wil onthouden.”