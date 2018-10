Van Aert reageert op ons interview met Vantornout: “Zou niet weten waarom ik Van der Poel op de korrel moet nemen” Redactie

31 oktober 2018

06u30

Bron: Wielerflits 0 Veldrijden “Ik wil de huidige veldritgeneratie niet afbreken, maar... altijd zo braaf en saai. Ik mis peper en zout”, aldus “Ik wil de huidige veldritgeneratie niet afbreken, maar... altijd zo braaf en saai. Ik mis peper en zout”, aldus Klaas Vantornout in onze weekendkrant . Wout van Aert voelt zich naar eigen zeggen niet aangesproken. “Ik heb persoonlijk geen zin om voor animo te zorgen”, reageert hij in zijn column op Wielerflits.

“Blijkbaar wordt er ‘peper en zout’ gemist in de cross”, klinkt het bij Van Aert. “Niets staat Klaas of andere analisten in de weg om zelf voor wat animo te zorgen. Maar dat is gewoon mijn stijl niet. Ik vermoed dat hetzelfde geldt voor Mathieu van der Poel. Laat ons het maar sportief uitvechten.”

“Trouwens, als ik in de situatie van Van der Poel zou zitten – een straffe reeks overwinningen neerzetten – dan zou ik ook graag hebben dat daar het nodige respect voor wordt opgebracht. Dus ik zou niet weten waarom en over wat ik Mathieu op de korrel moet nemen”, vervolgde de wereldkampioen veldrijden.

“Heel af en toe zal ik misschien wel eens proberen om via het mentale front een koers in mijn voordeel te beslechten door – in mijn ogen – de juiste dingen te zeggen. En als ik iets te vertellen heb, zal ik het niet laten. Maar ik hou er absoluut niet van om te pas en te onpas brandjes te stoken. Wat zou ik Van der Poel trouwens te verwijten hebben? Nee, ik wil vooral zo goed mogelijk presteren en ik zie de meerwaarde van dit soort spelletjes niet.”