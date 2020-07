Van Aert over verdwijnen startgelden: “Gaat het echt zo slecht in de cross als organisatoren willen laten uitschijnen?” Redactie

Bron: Wielerflits 0 Veldrijden Wout van Aert (25) bereidt zich momenteel in het Franse skioord Tignes voor op een gebald en intensief wielerseizoen. De drievoudige wereldkampioen veldrijden is er op hoogtestage met z'n ploeg Jumbo-Visma. In een interview met Wielerflits praat Van Aert over het verdwijnen van de startgelden en zijn aankomend vaderschap. “De veldritfans zullen me wellicht toch eens een cross moeten missen.”

Donderdag verscheen er plots heugelijk nieuws op de sociale media van Wout van Aert. De renner en vrouw Sarah verwachten komende winter hun eerste kindje. Een gevolg van de coronacrisis? “Nee, maar corona zorgde er wel voor dat we meer samen waren. Deze winter was het – met stages en dergelijke – in de praktijk minder evident”, lacht de renner van Jumbo-Visma. “Het positieve van de lockdown is dat ik de voorbije weken de evolutie intens beleefd heb. Plezant, ja.”

De baby komt dan wel pas na het wegseizoen, in de winter springt Van Aert ook nog eens op de crossfiets. Een ideale timing lijkt dus niet echt mogelijk. “Goh, wat is ideaal als je het wegwielrennen met het veldrijden combineert? In de winter ben ik wel meer thuis. Maar de veldritfans zullen me wellicht toch een keer een cross moeten missen, denk ik.”

Het veldritseizoen ligt nog even voor ons, toch was de cross de afgelopen week prominent aanwezig in de actualiteit. De startgelden dreigen zo goed als te verdwijnen. Van Aert toont begrip voor de situatie van de organisatoren. “Ik kan uiteraard niet anders dan beamen dat we voor een moeilijke periode staan. Ik geloof graag dat sponsors in deze tijden terughoudender zullen zijn, dat het voor de organisatoren deze winter allemaal wat minder behapbaar wordt. Dus ik vind het de logica zelve dat ook wij crossers ons flexibel opstellen.”

Toch maakt de Belgische kampioen tijdrijden ook een kanttekening. “Ik kan me niet ontdoen van de indruk dat de coronacrisis wordt aangegrepen om het systeem van de startgelden helemaal om te gooien. Daar heb ik het moeilijk mee. Gaat het echt zo slecht in de cross als organisatoren willen laten uitschijnen?” Van Aert ziet naar eigen zeggen nog veel volk op de cross. “Ook de kijkcijfers op tv zijn goed. Er gaat nog steeds veel geld om in het veldrijden, en dan zijn de startgelden nu eenmaal de manier waarop wij vergoed worden. Bovendien: aan elke crisis komt een einde. Ik zie niet onmiddellijk een aanwijsbare reden dat het in de toekomst slecht zou gaan.”

Zal de situatie een invloed hebben op het crossprogramma van Van Aert? “Straks wil ik zoveel mogelijk crossen betwisten, maar richting WK – Oostende zit nu al in mijn hoofd – zal ik toch keuzes moeten maken. Individuele organisatoren hebben mijn manager reeds benaderd en ook voor de klassementscrossen ga ik keuzes moeten maken.” Keuzes op basis van financiële overwegingen? “Ja, hé. Ik zou rond de pot kunnen draaien, maar dat zou flauw zijn. Natuurlijk kijk ik naar mijn portemonnee. Het is mijn broodwinning, hé.”

