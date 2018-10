Van Aert over crossen in de VS en de rentree van Van der Poel: "Dat ik Aerts niet kan volgen en Mathieu er dan nog eens bijkomt? Tja" Redactie

03 oktober 2018

08u40

Bron: Wielerflits 1 Veldrijden De cyclocrosskaravaan trekt sinds enkele jaren naar de Verenigde Staten, maar dat wordt niet door iedereen bejubeld. Weinig belevenis. Financieel een moeilijk verhaal. “En toch blijf ik voorstander van die eenmalige oversteek per seizoen”, aldus Wout van Aert in zijn column op Wielerflits.

“‘Eerst de sport in Europa verder uitbreiden’, hoor ik vaak als argument. Waarom? Natuurlijk moet het veldrijden ook in Europa verder gepromoot worden, maar kan dat niet gelijklopend? Waarom moet het stap voor stap? Het is toch niet de schuld van de Amerikanen dat er daar wel beleving is rond het veldrijden? En die is er wel degelijk, hoor”, luidt het bij Van Aert.

“Vergelijk Iowa City en Waterloo dan met andere Wereldbekermanches in Europa. Ik herinner me wedstrijden als Pilzen (Tsjechië) of Bogense (Denemarken), vorig jaar nog. Denk je dat daar duizenden toeschouwers ons staan toe te juichen? Echt niet. Overigens, ik hoorde ook niemand klagen over het WK in Louisville, een aantal jaren geleden. Daar was pas echt veel volk én sfeer. Jammer dat zoveel kritiek blijft komen op die Amerikaanse Wereldbekers.”

Over het kostenplaatje

“Het kostenplaatje, wordt onder meer aangehaald als minpunt. Daar kan ik inkomen. Alleen wie twee keer top vijf rijdt, komt uit de kosten. En het is aan de Internationale Wielerunie om daar aan te werken. Op de weg zijn er in Canada twee WorldTour-wedstrijden (Québec en Montréal). Daar klaagt niemand over. Omdat het goed georganiseerd is. De renners worden met een charter naar ginder gevlogen, ze logeren allemaal samen in een hotel waar ze logistieke bijstand krijgen en de verplaatsing tussen Québec en Montréal is geregeld door de organisatie. Dat kan ook voor het veldrijden in de VS stukken beter. Dus ja, de UCI heeft nog werk, maar die VS-trip is zeker niet zinloos...”

“Tot slot kan ik niet anders dan nog even terug- en vooruitblikken op het sportieve aspect van de wedstrijden. Ik las de commentaren: 'Van Aert kan al niet mee met Aerts en straks komt Mathieu er nog bij...' Tja. Laten we eerst en vooral de progressie van Toon Aerts niet als niemendalletje afdoen. Volgend weekend zal blijken hoe de waardeverhoudingen dan zijn. Het kan zomaar dat Van der Poel er bovenuit steekt. Mathieu zal zoals gewoonlijk in topvorm aan zijn seizoen beginnen.”