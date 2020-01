Van Aert nog niet helemaal tevreden met het gevoel: “Ik maak nog te veel fouten” ABD/JSU/XC

04 januari 2020

16u39

Bron: VTM NIEUWS 0 Veldrijden Wout van Aert reed een sterke koers. Maar zelf was hij nog niet helemaal tevreden met het crossgevoel. “Het was niet veel beter dan in Loenhout.”

Net geen podiumplaats voor Wout van Aert, die toch knap vierde eindigde. “Goh, ik voelde wel dat ik het zou moeten afleggen tegen Vanthourenhout en Van Kessel”, reageerde hij voor de camera van VTM. “Het bobijntje was af. Ik was de vierde beste in koers. Ik had niet de meest frisse benen, maar kon in de eerste helft van de cross toch mee voorin rijden. Dat was leuk.”

Maar Van Aert was niet tevreden met het crossgevoel. “Ik maak nog te veel fouten en moet mijn crossgevoel nog terugkrijgen. Vooral in de bochten verlies ik nog te veel krachten. En dan heb ik nog geen topconditie om dat te compenseren. Er is nog veel ruimte voor verbetering.” Net als Van der Poel was ook Van Aert onder de indruk van de opkomst in Gullegem. “Ze zeggen dat de cross in populariteit afneemt, maar in de twee crossen die ik gereden heb, heb ik daar toch niet veel van gemerkt. Ik heb me geamuseerd.”

En nu ligt de focus van Van Aert op het BK, volgende week in Antwerpen. “Ik kan eens zonder druk naar een kampioenschap. Dat is aangenaam. Er zijn andere die favoriet zijn. Dan denk ik aan Iserbyt, al heb ik hem nog niet veel spectaculaire dingen zien doen in het zand. Het zal spannend worden. Merlier, Sweeck, Vanthourenhout,... Ik kan er veel opnoemen. Dat is lang geleden.”