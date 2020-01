Van Aert noemt zichzelf in Gullegem geen favoriet voor het BK: “Ik denk dat er anderen zijn” JSU/DMM

04 januari 2020

12u31 0 Veldrijden Wout van Aert rijdt in Gullegem zijn tweede cross van het seizoen. De drievoudige wereldkampioen veldrijden is er klaar voor, al houdt hij richting het BK de boot een beetje af. “Ik moet er deze winter van genieten dat ik mijn wedstrijden zonder druk kan rijden.”

5de bij zijn rentree in Loenhout en geen fysieke weerbots. Wout van Aert staat na zijn lange revalidatie na zijn val in de Tour wellicht verder dan hij zelf gehoopt had. De renner van Jumbo-Visma liet zich gisteren trouwens alweer opmerken met een sprongetje over de balkjes op training.

“In Loenhout had ik gezien dat het vettig lag, dus ik wou geen risico’s nemen. Maar het is toch iets dat ik terug wou oppakken en deze week heb ik gezien dat ik het nog kan. Als het niet te moeilijk ligt, dan gaan we het hier vandaag opnieuw doen.”

“Ik heb na Loenhout geen weerslag gehad. Ik had niet meer last dan na trainingen of zo. Ik heb deze week goed kunnen trainen, dus Loenhout was echt een geslaagde test. Het was ook een zwaar parcours met veel op en af rijden. Ik ben daar dus wel tevreden over”, aldus Van Aert.

Schuilt er in Van Aert een favoriet voor het BK volgende week in Antwerpen? “Mensen maken er nu van dat ik kandidaat ben om kampioen te worden. Ik denk dat er andere favorieten zijn voor die wedstrijd. Ik moet er deze winter vooral van genieten om mijn wedstrijden zonder druk te doen. Alles is in opbouw naar.”

Eerder deze week sprak bondscoach Sven Vanthourenhout ook zijn vertrouwen uit voor Van Aert in het WK. De selectieheer heeft naar eigen zeggen altijd plaats voor Van Aert in zijn groep. “Ik heb een goed contact met Sven en het is leuk om dat vertrouwen te horen. Maar ik wil ook niet naar daar gaan om de groep te vergroten. Ik wil er iets betekenen. In dat opzicht valt het af te wachten hoe ik me er tussen kan gooien op het komende kampioenschap.”