Van Aert na zijn vijfde plaats: “Dit is niet verkeerd”

12 januari 2020

Wout Van Aert kwam als vijfde over de streep op het BK in Antwerpen. “Het was heel lastig, maar er was veel publiek en het was een hele mooie cross. Toen ik mijn start miste moest ik even aan de rekker hangen en ik had gehoopt om iets meer koers te kunnen maken”, aldus de renner van Jumbo-Visma, die al bij al wel tevreden was. “De vijfde plaats is niet verkeerd.”