Van Aert maakt rentree na drie weken zonder cross: "Dit voelt als een nieuwe start van het seizoen" Bart Audoore

10u48

Dit weekend is het opnieuw menens in de cross. Wout van Aert (23) is terug na een lange stage in Spanje, en mogelijk keert daarmee ook de spanning weer. "Ik hoop dat ik dit weekend mijn benen van vorig jaar terugvind."

De Flandriencross in Hamme op 26 november: het is een kleine drie weken geleden dat Van Aert nog een veldrit reed. "Twee weekends zonder cross, dat voelt wel heel lang aan", zegt hij. En dus heeft hij er zin in. De wereldkampioen doet dit weekend de dubbel: zaterdag Antwerpen, zondag Namen. Of hij Van der Poel eindelijk het vuur aan de schenen zal kunnen leggen, weet hij niet, maar het is wel de bedoeling.

Van Aert zat de voorbije tijd in het Spaanse Calpe voor een extra lange stage. "En die heeft deugd gedaan", zegt hij. "Ik ben ook blij dat ik mijn schema helemaal heb kunnen afwerken."

Trainen in de zon, weinig rompslomp aan het hoofd, even weg uit België: Van Aert haalde er nieuwe energie uit. "Dit voelt als een nieuwe start van het seizoen", zegt hij. De komende weken hoopt hij weer een constante in zijn prestaties te krijgen. En als het kan af en toe voor een uitschieter te zorgen. "Ik ontken niet dat ik tot nu toe onder de verwachtingen bleef, maar mijn prestaties en resultaten werden de voorbije maanden wel een beetje gedramatiseerd. Het was niet zo slecht als ik in sommige commentaren las."

Voor de cross in Antwerpen lijkt Van der Poel toch weer de uitgesproken favoriet. De regen van de voorbije week heeft het parcours er zeker niet makkelijker op gemaakt, maar de technische passages (vooral in het tweede deel van het rondje) zijn in het voordeel van de Nederlander.

De echte spanning verwachten we een dag later. De cross in Namen wordt er één waar power heel belangrijk is. In het verleden had Van Aert wel eens moeite met de schuine kant, maar de rest van de (zware) omloop zou hem moeten liggen. De Kempenaar zal snel weten of hij na zijn stage een stap vooruit heeft gezet en of hij de ongenaakbare Van der Poel nu wel kan bedreigen. "Ik hoop dat ik dit weekend mijn benen van vorig jaar terugvind", zegt hij. "De Wout van vorig seizoen was gewoon beter dan die van de voorbije maanden. Op stage heb ik aan mijn basis gewerkt. Hopelijk is dat er straks aan te zien."

