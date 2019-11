Van Aert maakt op 27 december comeback in het veld in Loenhout: “Het zou heel dom en onrealistisch zijn om over resultaten te spreken” TLB/JDK

30 november 2019

11u10 0 Veldrijden Wout van Aert duikt op 27 december weer het veld in in Loenhout. Dat maakte de drievoudig wereldkampioen in het veld zonet bekend tijdens de voorstelling van zijn nieuw veldritshirt. “Afgelopen maand ging mijn sneller vooruit dan voordien”, zei Van Aert zonet. “Ik kan de intensiteit opdrijven. Ik heb nog wel wat hinder, maar de comebackdatum is realistisch.”

Van Aert kwam afgelopen zomer ten val in de Tour. De renner van Jumbo-Visma reed vol tegen een nadarhek en hield daar een stevige wonde aan zijn dijbeen aan over. Er volgden operaties en een lange revalidatie, maar het einde daarvan komt dus steeds meer in zicht. “Op 27/12 zal ik aan de start staan van de cross in Loenhout”, maakte Van Aert zonet bekend. “Dat zal nog niet in topvorm zijn. We zullen we zien hoe het loopt en dan verder plannen maken. Het zou heel dom en onrealistisch zijn om over resultaten te spreken na een periode van drie maanden zonder fiets. Ik kijk er in de eerste plaats naar uit om opnieuw renner te zijn.”

Van Aert trekt nu eerst twee weken op stage naar Spanje. Donderdag zet hij koers richting Girona. Eerst zal hij daar individueel trainen en van 11 tot 19 december sluit aan bij de ploegstage van Jumbo-Visma.