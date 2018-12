Van Aert laat er geen gras over groeien: drievoudig wereldkampioen in het veld vervoegde Jumbo-Visma meteen na cross in Zonhoven op stage in Spanje JDK/MG/DHH/BA

Wout van Aert laat er geen gras over groeien. De drievoudige wereldkampioen veldrijden vervoegde meteen na de Superprestigecross in Zonhoven van afgelopen zondag zijn nieuwe team Jumbo-Visma op stage in Sant Feliu de Guixols, in de buurt van Girona. Dat wijst erop dat de deal met de Nederlandse WorldTourploeg voor 2019 helemaal rond is. In Zonhoven gaven Van Aert en manager Jef Van den Bosch al aan dat het de goeie kant uitging. De renners van Jumbo-Visma keren overmorgen terug uit Spanje. Vrijdag wordt de ploeg in het hoofdkantoor van supermarktketen Jumbo in Veghel officiëel voorgesteld. Wellicht zal ook Van Aert daar zijn opwachting maken.