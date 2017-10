Van Aert: "Van der Poel valt omdat parcours slecht is afgemaakt" - organisatie begrijpt kritiek niet 17u00 0 BELGA

Twee op twee voor Wout van Aert. Na winst in Ardooie, schoot de wereldkampioen ook vandaag raak in de Superprestige in Boom. Toch was er bij Van Aert naast euforie ook plek voor een kritische noot richting organisatie. "Ik weet niet waar Mathieu van der Poel gevallen is, maar hij bezeert zich omdat het parcours slecht is afgemaakt. Dat is totaal geen soort afsluiting om een parcours mee af te zetten, en zeker niet met deze wind", klonk het bij Van Aert.



"Die afsluiting was helemaal niet vastgemaakt met palen, zoiets kan niet. Dat is onwaardig voor een cross van de Superprestige", ging de wereldkampioen verder. "Ik hoop dat Mathieu niet te hard geblesseerd is. Dat het parcours vooraf werd gekeurd? Die mannen zijn meer bezig met de rugnummers dan met het parcours. Als het slecht is, mag het ook gezegd worden."

Organisator: "In de Verenigde Staten gebruiken ze dit systeem ook"

Paul Herygers sprak over een "wandelende nadarafsluiting". Wout van Aert vroeg zich af waarom de afsluiting rond het parcours in Boom niet wat steviger in de grond kon worden geslagen. Op de terreinen van Tomorrowland lag een mooi veldritparcours uitgetekend. En dan blijkt de afsluiting niet goed te zijn.



Alles heeft zijn redenen. "Sommige grasstroken zijn eigendom van Tomorrowland. De grond is gedraineerd. We mogen hem gebruiken, maar we kunnen er niet mee doen wat we willen", zegt organisator Koen Monu. "We mogen niet boren en we mogen geen paaltjes in de grond slaan. De afsluiting wordt vastgezet met pinnen die 25 centimeter diep in de grond gaan. Dieper mag niet."



Monu begrijpt de kritiek niet. "In de Verenigde Staten gebruiken ze dit systeem ook. Daar reageert niemand. Het verbaast me dat renners er nu over spreken. Natuurlijk staat er hier altijd veel wind. Ze noemen dit de Deltaweide, omdat deltavliegers hier kunnen opstijgen. Heeft Paul Herygers kritiek? Misschien moet hij zich gewoon beperken tot commentaar geven en verder geen onzin uitkramen."

