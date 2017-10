Van Aert kritisch: "Van der Poel valt omdat parcours slecht is afgemaakt" 17u00 0 BELGA

Twee op twee voor Wout van Aert. Na winst in Ardooie, schoot de wereldkampioen ook vandaag raak in de Superprestige in Boom. Toch was er bij Van Aert naast euforie ook plek voor een kritische noot richting organisatie. "Ik weet niet waar Mathieu van der Poel gevallen is, maar hij bezeert zich omdat het parcours slecht is afgemaakt. Dat is totaal geen soort afsluiting om een parcours mee af te zetten, en zeker niet met deze wind", klonk het bij Van Aert.



"Die afsluiting was helemaal niet vastgemaakt met palen, zoiets kan niet. Dat is onwaardig voor een cross van de Superprestige", ging de wereldkampioen verder. "Ik hoop dat Mathieu niet te hard geblesseerd is. Dat het parcours vooraf werd gekeurd? Die mannen zijn meer bezig met de rugnummers dan met het parcours. Als het slecht is, mag het ook gezegd worden."