Van Aert krijgt Daan Soete en Quinten Hermans mee, Kevin Pauwels valt uit de boot voor WK veldrijden DMM

22 januari 2018

12u40 0 Veldrijden De Belgische selectie voor het WK veldrijden is rond. Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zopas zijn zeven uitverkorenen voor de wedstrijd bij de profs gegeven. Daarbij één grote verrassing: de reserveplaats voor Kevin Pauwels.

Het huiswerk van bondscoach Sven Vanthourenhout was naar eigen zeggen al een tijdje rond. Toch werd traditioneel gewacht tot na de wereldbeker in Nommay om de Belgische veldritselectie voor het WK in Valkenburg publiek te maken. Titelverdediger Wout van Aert (Crelan-Charles), Laurens Sweeck (ERA-Circus), Toon Aerts (Telenet-Fidea), Michael Vanthourenhout (Napoleon Games) en in mindere mate Tim Merlier (Crelan-Charles) waren certitudes in de Belgische selectie. Nu komen daar met Daan Soete en Quinten Hermans (beiden Telenet-Fidea) nog twee andere namen bij.

Opvallend afwezige in de uiteindelijke selectie is Kevin Pauwels. De ervaren man van Napoleon Games kon dit seizoen maar zelden overtuigen en moet dus in Valkenburg toekijken vanop de reservebank. Jens Adams (Sauzen Pauwels) is de tweede reserverenner die Sven Vanthourenhout achter de hand houdt.

Bij de vrouwen voert titelverdedigster Sanne Cant de Belgische selectie vanzelfsprekend aan. Loes Sels, Kim Van de Steene, Ellen Van Loy, Karen Verhestraeten en Jolien Verschueren zijn de andere namen.

Here's our elite selection for the @UCI_CX World Championships in Valkenburg 🇳🇱 #Limburg2018 #BelgianCycling pic.twitter.com/4wPO0O5UpE Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

Check out our Men Junior, Men U23 and Women U23 squad for the @UCI_CX World Championships in Valkenburg 🇳🇱🌈 #Limburg2018 #BelgianCycling pic.twitter.com/WbvK0huyNz Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

Federal coach @svenvth talking about his selection for the world championships cyclocross #valkenburg2018 pic.twitter.com/zdvkRYqogi Belgian Cycling(@ BELCycling) link