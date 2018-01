Van Aert kloppen op een BK? In Koksijde? 'Mission Impossible' voor de concurrentie DMM

08u15 13 Photo News Veldrijden Wie houdt Wout van Aert morgen van een derde Belgische veldrittitel op rij? De wereldkampioen lijkt in afwezigheid van Mathieu van der Poel bij voorbaat gewonnen spel te hebben. Ook de statistieken wijzen in de richting van een nieuwe zege voor de wereldkampioen...

Men mag het vel van de beer niet verkopen alvorens het geschoten is, maar in het geval van een derde Belgische veldrittitel mogen we met Wout van Aert toch wel een berekend gokje wagen. Achter de ongenaakbare Mathieu van der Poel rijdt Van Aert wekelijks naar een tweede plaats. Dat terwijl de andere Belgen amper in zijn buurt komen.

Een blik op de cijfers geeft een pronostiek voor een nieuwe Belgische driekleur voor Van Aert zelfs nog wat extra argumentatiekracht. Zo is van Aert niet te kloppen voor de nog actieve Belgen in Koksijde, liet hij zich dit seizoen amper 5 keer in de luren leggen door een landgenoot én konden amper twee Belgen hem in zijn carrière voorblijven tijdens een BK. Een overzicht.

1. Niemand van de nog actieve landgenoten slaagde er in de wereldkampioen in Koksijde voor te blijven

"Dit is een omloop waarop ik me thuisvoel. Fysiek is het enorm zwaar en dat betekent dat degene met overschot makkelijker het verschil kan maken", liet Van Aert gisteren in onze krant optekenen. En inderdaad, Koksijde ligt de man uit Lille. De regerende wereldkampioen won als rookie in 2014 meteen zijn eerste wereldbekercross aan de Belgische kustgemeente en dat voor Kevin Pauwels en Mathieu van der Poel.

Van Aert zou zich in de daaropvolgende jaren nooit door een nog actieve Belg in de luren laten leggen in het mulle zand rond de Luchtmachtbasis. Enkele maanden geleden liet hij met het Nederlandse duo Van der poel-Van der haar twee Noorderburen voorgaan, maar een landgenoot? Niets van. Ook in 2016 werd aan die status niet getornd in Koksijde. De Duinencross ging dat jaar niet door wegens hevig stormweer.

Enkel in 2015 liet Van Aert zich door een Belg temmen. Niemand minder dan Sven Nys speelde het in zijn allerlaatste jaar klaar om zijn jonge rivaal voor te blijven. Helaas voor de spankracht van dit BK vinden we Nys de komende dagen in het beste geval achter de spandoeken terug.

belga Wout van Aert wint in 2014 zijn eerste wereldbekermanche in Koksijde.

Prestaties Van Aert in Koksijde

2017: 1. Mathieu van der Poel 2. Lars van der Haar 3. Wout van Aert

2016: Afgelast wegens stormweer

2015: 1. Sven Nys 2. Wout van Aert 3. Mathieu van der Poel

2014: 1. Wout van Aert 2. Kevin Pauwels 3. Mathieu van der Poel

Photo News

2. Enkel Sweeck kon Van Aert als Belg de laatste twee maanden voorblijven in een cross

Bidden voor Laurens Sweeck en Toon Aerts dus, maar helaas slaagden zij er dit seizoen amper in om Van Aert op de andere omlopen het vuur aan de schenen te leggen. Halen we er even de resultaten van de afgelopen twee maanden bij, dan zien we enkel Sweeck de wereldkampioen op zijn waarde kloppen. De man van ERA-Circus kon Van Aert na een geslaagde inhaalrace in Zolder nog net voorblijven in de strijd om de tweede plaats. Verder is het met een speurglas zoeken naar Belgen die Van Aert kunnen kloppen dit seizoen.

Photo News

3. Nog geen handvol 'nederlagen' tegen Belgen over het hele seizoen

Kijken we even verder terug dan de twee maanden die onze neus op dit moment lang is, dan vinden we wel een kleine handvol 'nederlagen' voor Van Aert. Eentje leed hij op de Koppenberg tegen Toon Aerts. De Telenet-Fidea-renner finishte in Oudenaarde als tweede achter Van der Poel. Van Aert bleef steken op Allerheiligen steken een vierde plek, terwijl Van der Haar beslag legde op de derde plaats.

Verder vinden we ook een derde plaats in Meulebeke terug. Daar haalde Michael Vanthourenhout het in de Berencross in de strijd om de tweede plaats achter Mathieu van der Poel. In de wereldbekermanches van Iowa en Waterloo was het ook prijs. Al is het moeilijk in te beelden dat Van Aert na zijn stage in het Griekse Loutraki uitgerekend op het Belgisch kampioenschap zo'n off-day zou kennen.

Belgen die Van Aert dit seizoen klopten:

- 26/12/2017: Sweeck wordt tweede voor Van Aert in Zolder

- 1/11/2017: Aerts wordt tweede op de Koppenberg, Van Aert 'slechts' vierde.

- 8/10/2017: Vanthourenhout wordt tweede voor Van Aert in Meulebeke

- 24/9/2017: Van Aert wordt zevende in Waterloo: Pauwels, Merlier, Soete en Vanthourenhout blijven hem als Belgen voor.

- 17/9/2017: Van Aert kent off-day in Iowa en eindigt 14de: Sweeck, Hermans, Pauwels, Vanthourenhout, Aerts, Vermeersch, Adams, Soete en Aernouts blijven hem als Belgen voor.

BELGA

4. Enkel Vantornout en Meeusen wisten Van Aert voor te blijven op een BK

Wint de wereldkampioen straks in Koksijde dan is het Van Aerts derde Belgische driekleur op rij. Het hoeft dan ook weinig uitleggen dat weinig de man uit Lille op een Belgisch kampioenschap wisten te kloppen in het verleden. Hoewel Van Aert vroeger niet als een specialist van de kampioenschappen bekendstond, konden enkel Klaas Vantornout en Tom Meeusen de kopman van Crelan-Charles bij de profs op een BK voorblijven.

We moeten daarvoor teruggaan naar de editie van 2015 in Erpe-Mere. Daar haalde Klaas Vantornout het ietwat verrassend voor Tom Meeusen. Van Aert hield als 20-jarige knaap Sven Nys af in de strijd om een podiumplaats.

TDW