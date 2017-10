Van Aert kijkt uit naar morgen: "Niet slecht, eens zonder Mathieu" 16u06 0 BELGA Veldrijden Wout van Aert gaat morgen, in de kermiscross van Ardooie, op zoek naar zijn eerste seizoenszege. "Zonder Mathieu van der Poel is de kans op een overwinning groter. Maar we hebben de voorbije weken gezien dat anderen zomaar in de buurt komen. Dan denk ik in eerste instantie aan Toon Aerts en Michael Vanthourenhout. Aerts vindt er -net als ik- een parcours waarop hij goed tot zijn recht komt, Vanthourenhout rijdt er voor eigen volk. Als hij in zijn dagje is, wordt ook hij een belangrijke klant."

Van Aert vindt Ardooie een wat atypische cross. "Het is zowat de enige veldrit die niet rechtstreeks op het scherm te volgen is. Het lijkt alsof de organisatoren er vol hun eigen weg gaan. Ik hou wel van dat beetje eigenzinnigheid. Die visie zie je ook aan het parcours, waarin toch een aantal stroken zitten waarop je als renner je vermogen kwijt kan. Anderzijds krijgen we morgen -in tegenstelling tot vorig jaar- een droge omloop voor de wielen. Het zal dus een snelle cross worden. We zullen het koersverloop afwachten, maar het is misschien verstandig om niet vanaf ronde één in de aanval te trekken."

TDW

"Zal zege niet cadeau krijgen"

Als de wereldkampioen wint, zal achteraf ongetwijfeld notie gemaakt worden van het feit dat zijn grote concurrent er niet bij was. "Uiteraard", lacht Van Aert. "Maar dat ligt dan niet aan mij. Nu, misschien is het niet slecht, eens een wedstrijd waarin we niet allebei aan de start staan. Dat is altijd goed voor het vertrouwen. Los daarvan hoop ik Van der Poel ook in een van de komende crossen te kunnen kloppen. Maar eerst focus op Ardooie. Zoals ik al vertelde, ik zal de zege sowieso niet cadeau krijgen."

BELGA