Van Aert kiest voor flashinterview op de fiets en pakt daarbij uit met kwinkslag: “Ik moet nog beter worden, dus dit zijn extra procentjes” DMM

24 november 2018

16u29 1 Veldrijden Opvallend beeld na de Ambiancecross in Wachtebeke. Bij de flashinterviews na de wedstrijd bleef de stoel van Wout van Aert in de interviewtent leeg. De derde in de daguitslag gaf de voorkeur aan enkele minuutjes losfietsen op de rollen. “Op het allerhoogste niveau zijn we heel wetenschappelijk bezig.”

Nauwelijks een handvol minuten na een ultiem sprintje tegen Eli Iserbyt voor een derde podiumplaats zat Wout van Aert dus alweer op zijn crossvehikel in Wachtebeke. De wereldkampioen werd uitfietsend geïnterviewd door Sporza. Gevraagd naar de reden voor zijn opvallende keuze, pakte Van Aert met een kwinkslag uit. “Ik moet nog verbeteren, dus ik ben met de laatste procentjes bezig.”

“Neen, in de cross is het altijd koud”, ging de wereldkampioen verder met zijn verklaring. “We moeten ons na de wedstrijd snel wassen om het podium op te klimmen, maar na tien minuten heeft het wetenschappelijk gezien geen nut meer om los te fietsen. Doe je dat in de eerste momenten na de wedstrijd wel, dan kan je al veel verhelpen. Het lactaat gaat bij het losfietsen rapper uit de spieren weg. Als ik eerst de podiumceremonie afwacht, moet ik voor de enkele minuten die ik nu fiets, straks eigenlijk nog een uur extra losrijden. Dat is wetenschap en daar zijn we op het allerhoogste niveau uiteraard mee bezig. Vandaar mijn keuze om nu eerst snel nog wat te fietsen op de rollen.”

Restte nog zijn gevoel na de eerste cross van dit dubbel veldritweekend. “Ik voelde me beter dan vorig week. Er zat kracht op in het begin van de wedstrijd. Ik zat wel op de limiet toen Michael en Mathieu wegreden, maar was wel vrij zeker van de derde plaats. Door mijn hapering aan de balkjes kwamen Eli en Gianni nog dichtbij. Ik kijk uit naar morgen.”