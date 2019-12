Van Aert: “Ik ga alleen naar het WK als ik podium kan rijden” BA

28 december 2019

08u09 0 Veldrijden De cross in Loenhout was een meevaller, maar hoe gaat het nu verder voor Van Aert? “Ik wil niet te hard van stapel lopen”, zei hij.

“Eerst afwachten hoe ik deze eerste cross verteer. Meteen na de wedstrijd viel dat mee, maar hoe het 24 uur later zal zijn, weet ik niet.”Hoeveel reactie komt er op zijn rechterheup en -knie? Voelt hij zich vandaag nog steeds een 25-jarige, of eerder een 50- of 60-jarige? “Dat zou dan zijn zoals ‘onze pa’”, grijnsde Van Aert. “Dat zou nog meevallen. Daar teken ik voor.”

Zijn volgende wedstrijden zijn Gullegem (4/1) en het BK (12/1). Normaal was hij ook van plan om in Bredene (30/12) te starten, maar die wedstrijd valt te dicht bij de begrafenis van zijn grootmoeder. Ondanks zijn vijfde plaats van gisteren is Van Aert niet van plan om zijn ambities snel bij te sturen, maar je merkt tussen de lijnen wel dat hij een klein beetje begint te dromen.

Recordopkomst in Loenhout

De rentree van Wout van Aert (25) heeft het toeschouwersaantal in Loenhout naar een nieuw record geduwd. 16.750 mensen volgden gisteren de Azencross live. In vorige topjaren bleef de teller stilstaan net boven 14.000. Hoeveel supporters exclusief voor Van Aert gingen kijken, is niet exact te bepalen. Ook het mooie, droge weer en het feit dat steeds meer Nederlandse fans de weg vinden naar de Antwerpse grensgemeente speelden mee. Voor Van Aert zelf werd zijn rentree een succes: hij eindigde meteen vijfde. Mathieu van der Poel (24) won na een ferme remonte. (BA)

Van Aert gaat de vragen over een mogelijke WK-deelname niet langer uit de weg. “De bedoeling is nog altijd om niks te forceren en om top te zijn in het voorjaar. Mijn crossen moeten daarbij helpen. Maar een WK rijd je niet als voorbereiding of training, daar dient een kampioenschap niet voor. Als ik meedoe, is het om te presteren. Ik heb vijf keer het WK gereden bij de profs en stond telkens op het podium: ik zal alleen starten op het WK als ik zeker ben dat een podiumplaats realistisch is.”