Van Aert hoopt tijdens kerstperiode terug te keren in het veldrijden: “Hele winter missen zou pijnlijk zijn” WDH

29 september 2019

15u46 0 Veldrijden Wout van Aert hoopt in de kerstperiode voldoende hersteld te zijn van zijn blessure om enkele veldritten te rijden. Dat kondigde de Kempenaar aan op zijn fandag in Lille.

Van Aert is momenteel volop aan het revalideren van zijn blessure aan zijn rechterbeen die hij in juli opliep in de Tour de France. “Enkele dagen per week ben ik bij de kinesist in Antwerpen bezig. Het is een uitzonderlijke blessure en de dokters weten daarom niet hoe lang het nog zal duren. Intussen kan ik wel vrijuit stappen en word ik steeds stabieler op mijn rechterbeen.”

Van Aert stelt zich dan ook als doel om nog deel te nemen aan het veldritseizoen. “We moeten zien wat realistisch is, want veldrijden is nog belastender. Als alles op schema zit, hoop ik tijdens de kerstperiode enkele veldritten te rijden. Het zou pijnlijk zijn om de hele winter te moeten overslaan, maar ik zal het advies van de dokters moeten volgen.”