Van Aert: "Het wordt moeilijk om Mathieu op de Koppenberg te kloppen" Wout Van Aert blikt vooruit naar "cross met grootste impact op mijn carrière"

Wout Van Aert. Veldrijden Op Allerheiligen palmen de veldrijders naar goede gewoonte de Koppenberg in. Wout Van Aert gaat op de bult van Melden voor een vier op een rij. " Mijn eerste overwinning boekte ik hier in een duel met Sven Nys. Dat was een zege die heel veel impact heeft gehad op mijn carrière."

Wout Van Aert (Crelan-Charles) schreef de voorbije drie seizoenen de Koppenbergcross op zijn naam. Lukt hem woensdag een vier op een rij? “Ik start iedere wedstrijd met de ambitie om het hoogst mogelijke te bereiken, dat is winnen”, blikt de wereldkampioen vooruit. “De Koppenbergcross is een wedstrijd die me uitstekend ligt en die drie zeges geven een tikkeltje meer vertrouwen."

"Maar ik besef dat het moeilijk wordt om Mathieu te kloppen. Als ik het hem moeilijker kan maken dan in Ruddervoorde, dan mag ik al tevreden zijn.” Van der Poel kon zich de voorbije jaren niet doorzetten op de Koppenberg, al houdt Van Aert daar geen rekening mee. “Mathieu heeft dit seizoen zoveel crossen gewonnen op verschillende ondergronden. Ik kan me niet inbeelden dat deze wedstrijd hem niet ligt. Dat idee is gebaseerd op de editie van vorig jaar. Toen presteerde hij echt minder, twee jaar geleden kwam hij net terug uit blessure.”

Een mindere prestatie op de Koppenberg zou Van Aert pijn doen. “Dit is een cross waar ik ieder jaar goed wil zijn. Niet alleen door de locatie. Mijn eerste overwinning boekte ik hier in een duel met Sven Nys. Dat was een zege die heel veel impact heeft gehad op mijn carrière. Die overwinning is voor mij al een aanleiding om hier altijd goed voor de dag te komen. Na de Koppenberg trek ik ook op stage naar Italië en ik wil mijn trainingsperiode ook aanvatten met een goede prestatie.”

Bekijk hieronder nog eens de eerste zege van Wout Van Aert op de Koppenberg in 2015:

Ander parcours

Het parcours van de Koppenbergcross werd de voorbije maanden in een nieuw jasje gestoken. De vernieuwde omloop is technischer voor de renners en dankzij haar compactere omvang ook interessanter voor het publiek.

De grootste wijziging is de aanpassing van de aankomststrook. De finish ligt nu net na de steilste strook van de beroemde kasseiklim. Vlak na de aankomst duiken de renners terug de weide in. “De profs zullen daar acht of negen keer passeren”, rekent Erwin Vervecken uit. “Het is duidelijk dat die opeenvolging voor verschillen kan zorgen. Bij de start krijgen de renners al meteen de volledige klim van de Koppenberg voor de wielen geschoven."

