Van Aert heeft uitstekende stage achter de rug: "Weer strijd leveren" Bart Audoore

15 december 2018

10u24 0 Veldrijden De geschiedenis herhaalt zich, wordt gezegd. Wout van Aert (24) hoopt dat het waar is. Vorig jaar keerde hij als een nieuwe mens terug na zijn stage in Spanje. Dit jaar weer? "Je gaat me toch niet zeggen dat Mathieu nog zo veel beter is geworden?"

2,5 weken weg uit België, 2,5 weken onder de Spaanse zon in Calpe: Wout van Aert zegt dat hij ervan genoten heeft. "Ik ga graag op stage", zegt hij. "Alles is perfect verlopen, ik heb alles kunnen doen wat ik wilde. En het weer was geweldig: elke dag kort bij 20 graden, ik kon elke dag in korte broek op pad."

