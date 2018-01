Van Aert heeft handen vol met beresterke Sweeck, maar snelt na pittig duel wel naar derde opeenvolgende titel Mike De Beck

16u16 664 BELGA Veldrijden Drie op drie. Wout van Aert kroonde zich vanmiddag in het zand van Koksijde voor de derde keer op rij tot Belgisch kampioen veldrijden. De wereldkampioen moest wel afrekenen met een sterke Laurens Sweeck, maar met nog drie ronden te gaan sloeg de motor dan toch aan. Laurens Sweeck werd tweede, Daan Soete troefde Toon Aerts af voor de derde plek.

Wout van Aert had bijna zijn start gemist op het tarmac van Koksijde. Niet meteen omdat de wereldkampioen slecht uit de startblokken schoot, maar wel omdat de landing van een helikopter bijna roet in het eten gooide. Van Aert mocht niet passeren en moest zich nog reppen om op tijd aan de start te verschijnen. Uiteindelijk stond hij toch paraat om een gooi naar zijn derde opeenvolgende Belgische titel te doen.

Vrijwel meteen ontstond er een klein elitegroepje met de drie topfavorieten Van Aert, Laurens Sweeck en Toon Aerts. Op de eerste de beste helling kletste Van Aert zijn concurrenten al uit het wiel. Was Van Aert op weg naar een soloslim? Laurens Sweeck stak er een stokje voor. "Ik heb altijd wel een goed gevoel in het zand", vertelde hij vooraf. En zo geschiedde. In de zandstroken reed de kopman van Era-Circus het gat op Van Aert dicht. We kregen dan toch een duel op het scherpst van de snee.

Man tegen man

En of het spannend werd. Met nog vier ronden voor de boeg zette Laurens Sweeck, die eigenlijk beter door het zand kliefde, zijn concurrent met de rug tegen de muur terwijl hij zijn eerste cartouche loste. Van Aert in het verweer, al bleef de kloof wel speelbaar. Een ronde later zaten de twee weer bij elkaar. Zij aan zij, man tegen man.

Onder druk rechten de groten de rug. Zo ook Wout van Aert. Drie ronden voor het einde vond Van Aert het welletjes. Hij zocht naar zijn zesde versnelling en vond die ook. De motor sloeg in 'money time' dan toch aan. Sweeck trapte wat op zijn adem en moest de rol lossen. Met de mond wijd open stoomde Van Aert door. Op een ronde van het einde was de zege al beklonken. Een uitgetelde Sweeck volgde dan al op een halve minuut. Een valpartij tijdens zijn zegeronde gooide geen roet meer in het eten. Van Aert is voor de derde keer Belgisch kampioen, voor Laurens Sweeck. Voor plek drie waren Toon Aerts en Daan Soete verwikkeld in een strijd tussen ploegmakkers. Soete bolde uiteindelijk als derde over de streep.

Nog dit: vandaag zakten maar liefst 12.000 toeschouwers af naar Koksijde voor het BK veldrijden. Gisteren waren het er 3.100. Over de twee dagen gespreid waren er dus meer dan 15.000 supporters present.

Van Aert: "Dit was de moeilijkste van de drie"

Wout van Aert (Crelan-Charles) pakte in Koksijde zijn derde Belgische driekleur, maar dat verliep heel wat moeizamer dan vooraf voorspeld werd. "Iedereen verwachtte dat het makkelijk zou worden, maar dat was het zeker niet. Het blijft een kampioenschap. Het was ook niet lastig te voorspellen dat Laurens (Sweeck, red) hier een belangrijke uitdager zou worden. Hij kan zich perfect voorbereiden op de kampioenschappen: als er een trui op het spel staat, is hij altijd sterker. Dit was dus zeker de moeilijkste van de drie."

Het was lastiger dan verwacht, maar getwijfeld heeft Van Aert naar eigen zeggen nooit. "Ik heb ook niet gepanikeerd, al dacht ik wel dat we samen naar de finish zouden rijden. Een kampioenschap win je altijd op mentale kracht. Fysiek is iedereen top, het verschil maken doe je met het hoofd. Ik wist dat ik een hoog tempo moest aanhouden om hem te versmachten. Eerlijk, ik heb nog nooit iemand zo door het zand zien rijden. Laurens was vandaag de beste in het zand. Finaal had ik net iets meer overschot en zo kon ik het verschil maken. In de laatste twee ronden waren mijn zandstroken ook beter."

Nu het BK achter de rug is, mag de focus op het WK gericht worden. Op de Cauberg in Valkenburg start er met de Nederlander Mathieu van der Poel echter iemand anders als topfavoriet. "Ik tel acht overwinningen, pak de Belgische titel en ben leider in de Superprestige. Zo slecht is mijn seizoen dus ook niet. Ik voelde me de voorbije weken op stage ook al heel goed. Op het WK zal het nog iets beter kunnen. Net als de voorbije seizoenen is er maar één topfavoriet en dat is Mathieu van der Poel. Stress wordt dus zeker belangrijk in de aanloop naar dat WK. Het zal bij Mathieu in z'n hoofd zitten dat hij het al twee keer heeft laten liggen. Ik heb hem telkens kunnen kloppen, dus dat kan deze keer ook lukken. Voor hem is het ook van moeten omdat hij deze winter overal wint."

Sweeck: "Dit is een beetje een gemiste kans"

Veertig minuten lang mocht Laurens Sweeck (Era-Circus) dromen van een eerste Belgische titel, finaal moest hij ook in Koksijde Wout van Aert (Crelan-Charles) laten rijden om voor de tweede keer in drie jaar met zilver te stranden.

De beste in het zand was Sweeck, zo moest ook Van Aert na de finish toegeven. Het waren lovende woorden, maar Sweeck had het toch liever anders gezien. "Dit is toch wel een beetje een gemiste kans", vertelde hij op de persconferentie. "Het parcours ligt mij wel en zo'n kansen komen er niet al te veel. Met Wout en in de andere crossen ook nog Mathieu van der Poel erbij, is de tegenstand enorm. De momenten waarop je een trui kan pakken, zijn schaars. In de toekomst hoop ik de kloof wel verder te dichten."

Sweeck ging als een sneltrein door de zandstroken en legde zo Van Aert het vuur aan de schenen. Veel meer dan iedereen vooraf verwacht had. "Ik ken ook het geheim niet hoe je door het zand moet rijden, het lukt mij gewoon. Ik doe dat graag. Net voor de kerstperiode ben ik hier ook één keer komen trainen. Ik had dan ook het gevoel dat ik zijn evenknie was, maar naar het einde toe raakte ik vermoeid. Ik maakte één fout en Wout trok meteen door. De koers wordt in de finale gereden. Ik had vandaag ook geen superdag en dat zag je op het einde."

Met Daan Soete belandde er een verrassende derde op het podium. "Dit is zeker de mooiste prestatie in mijn carrière", verzekerde hij. "Ik was hier al mee bezig sinds de Wereldbekermanche. Ik had gehoopt op een top vijf en droomde van een podium. Een opsteker wat betreft de nakende WK-selectie, ik denk dat ik er nu wel bij zal zijn."

Soete moest Van Aert en Sweeck laten rijden en vocht in de achtergrond met ploegmaat Toon Aerts een verbeten strijd om de derde plaats uit. "Toon was sterker op de rechte stukken, in het zand kon ik telkens weer aansluiten. In de laatste zandstrook gaat hij in de fout en daardoor sta ik vandaag op het podium."

Joeri De Knop Drie vrienden en drie generatiegenoten. Laurens Sweeck, Wout van Aert en Daan Soete staan de pers te woord in Koksijde.