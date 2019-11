Van Aert heeft eerste training in de modder achter de rug GVS

01 november 2019

13u48 7 Veldrijden Sinds zijn zware blessure in de Tour de France heeft Wout van Aert voor het eerst een tocht afgewerkt op een veldritfiets. In de buurt van zijn geboortestreek legde hij 68,9 kilometer af, goed voor 2,5 uur ploeteren.

Terwijl zijn collega’s vandaag in de modder van de Koppenbergcross duiken, kroop Van Aert sinds zijn zware valpartij in de Tour de France voor eerst op zijn gloednieuwe veldritfiets. De Kempenaar koos in de buurt van zijn geboortestreek voor een rit van 68,9 kilometer. Hij zat 2,5 uur op de fiets, goed voor 99 hoogtemeters. “First ride offroad”, schreef ‘WVA’ bij zijn cijfers op Strava.