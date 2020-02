Van Aert enorm teleurgesteld na vierde plek: “Kansen niet kunnen verdedigen door lekke band” MCA/GVS/XC

16u37 0 WK veldrijden Een teleurgestelde Wout van Aert greep met een vierde plek net naast een podiumplek. “Ik had gehoopt op een negende podium in mijn negende WK, maar door die lekke band heb ik mijn kansen niet kunnen verdedigen.”

“Of ik tevreden ben? Voorlopig niet. Ik was kort bij het podium. En zonder die lekke band had het een mooie strijd geweest met Aerts. Nu lag het niet in mijn macht”, vertelde Van Aert. “Ik ben teleurgesteld. Dit had mijn negende WK-medaille in mijn negende WK kunnen zijn.”

“Zo’n dingen houden me bezig. Dat had na die rotperiode wel mooi geweest. Als ik van Aerts verloren had in de sprint, dan had ik er minder moeite mee gehad. Nu heb ik mijn kansen niet kunnen verdedigen. Ik verloor 20 à 30 seconden door die lekke band”, aldus een ontgoochelde Van Aert.