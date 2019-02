Van Aert en Aerts leggen zich neer bij meesterschap Van der Poel: “Hij is een van de strafste renners die ik al op eender welke fiets heb zien rondrijden” XC

03 februari 2019

17u05

Veldrijden De Belgen konden op het WK veldrijden in Bogense niet voor een stunt zorgen. Mathieu van der Poel kroonde zich zoals verwacht tot wereldkampioen. Wout van Aert en Toon Aerts werden respectievelijk tweede en derde. "Mathieu is gewoonweg de terechte wereldkampioen", aldus Van Aert bij Sporza.

“Onze enige kans was om zolang mogelijk bij Mathieu te blijven”, deed Van Aert na afloop zijn verhaal. “Ik moest mij in het begin direct forceren en reed nog wel naar Mathieu toe, maar nadien zat ik op die schuine kant zodanig à bloc... Toen hij daar wat voorsprong nam, reed hij vervolgens sneller naar mij. Einde verhaal”, aldus de drievoudige wereldkampioen.

“Woensdag rijd ik nog in Maldegem, nadien trek ik naar Girona om op mijn positieven te komen. Daar ga ik ook het wegseizoen voorbereiden”, vervolgde Van Aert. “Ik ben wel opgelucht dat mijn veldritseizoen achter de rug is. Het voelt alsof er een last van mijn schouders valt. En wat Mathieu op de weg kan? Heel veel. Die vraag is makkelijk te beantwoorden. Hij is een van de strafste renners die ik al op eender welke fiets heb zien rondrijden.”

Aerts: “Sterkste heeft gewonnen”

Toon Aerts moest vandaag vrede nemen met het brons. “Ik ben daar wel blij mee”, klonk het bij de Telenet Fidea Lion. “Uiteindelijk heb ik nog kunnen strijden voor de tweede plek, dat ga ik onthouden. Maar de sterkste heeft vandaag gewonnen. Toen Mathieu een eerste keer wegreed, heb ik geprobeerd het gat te dichten. Maar daar heb ik mij volledig opgeblazen.”

Van der Poel en Van Aert willen naast het veld ook schitteren op de weg. Is Aerts daar niet mee bezig? “Dat was vroeger een plan B, maar momenteel voel ik dat ik de beste ben achter die twee. En als Wout en Mathieu naar de weg overschakelen, dan biedt dat voor mij opportuniteiten om op het WK zelf op dat hoogste schavotje te staan.”