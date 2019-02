Van Aert en Aerts kopman, maar wat met de rolverdeling bij de andere zes Belgen? BART AUDOORE en MARC GHYSELINCK in DENEMARKEN

01 februari 2019

11u09 0 Veldrijden De Belgische ploeg start zondag met twee outsiders voor WK-goud, Aerts en Van Aert, maar hoe zit dat met de zes anderen? Hoe kijken zij naar hun wedstrijd, en wat wordt hun taak?

Tim Merlier: “Kopmannen in positie brengen”

“Ik reken niet op een mooie uitslag voor mezelf. Ik ben fysiek klaar voor een paar goeie openingsronden, waarin ik onze twee kopmannen in de juiste positie probeer te brengen, maar ik ben niet in staat om een echte finale te rijden. Daarvoor is er dit seizoen te veel fout gelopen: ik ben ziek geweest en ben zwaar gevallen en dat sleep ik mee. Maar ik ben wel in staat om het werk te doen dat ik zondag moet doen.”

Jens Adams: “Top vijf in goeie dag”

“Dit is mijn eerste WK bij de profs. Ik besef dat ik niet op het podium zal eindigen, maar in een goeie dag kan top vijf, zoals in Ponchâteau. In een slechte dag wordt het iets tussen de tiende en de vijftiende plaats. Zo dicht zit het tegenwoordig bij mekaar. Ik hoop dat ik iets kan doen voor de ploegmaats, maar het zou goed kunnen dat de kopmannen meteen hun eigen wedstrijd rijden. Om iets te doen voor een collega moet je wel eerst in zijn buurt zitten. Als het meteen openbreekt, zal het vlug ieder voor zich zijn.”

Laurens Sweeck: “Door de pijn fietsen”

“Ik denk dat er vier voor me staan in de hiërarchie: Van der Poel, Van Aert, Aerts en ook Michael Vanthourenhout. Daarom ambieer ik de top vijf, dat is realistisch. Ik heb nog altijd last aan mijn rug na mijn val van vorige week op training: de aanhechting tussen mijn schouder en wervel is geraakt, maar het gaat wel steeds beter. Ik hoop dat ik zondag door de pijn kan fietsen. In principe moet dit parcours me wel liggen. Op het EK ben ik ook derde geworden. Ik ben realistisch, maar een beetje hopen mag.”

Michael Vanthourenhout: “Afwachten na voedselvergiftiging”

Zes dagen geleden lag Michael Vanthourenhout nog in het ziekenhuis met een acute voedselvergiftiging. Vandaag is hij toch gewoon bij de acht Belgen die het WK veldrijden zullen rijden. “Ik was natuurlijk een beetje in paniek. Ik had dat nog niet meegemaakt. Maar het had allemaal veel erger kunnen zijn. Het moment was heel slecht, net voor de laatste Wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Ik verloor plaatsen en dus geld in het eindklassement. Mentaal was het zwaar. Ik vond dat ik in de weken daarvoor goed bezig was geweest. En dan dit.”

“Het is afwachten wat het zondag wordt. Ik heb er wel goede hoop op dat ik bij dit WK aan mijn trekken kom. Sinds dinsdag train ik weer normaal. Ik ben klaar voor het WK. Even goed doen als vorig jaar? (zilver in Valkenburg, red). Dat zal moeilijk zijn.”

Gianni Vermeersch voor één keer tegen Van der Poel

Halve ploegmaat Gianni Vermeersch, want ook een renner uit de stal Roodhooft, wordt zondag een tegenstander van topfavoriet Mathieu van der Poel. Vermeersch doet dan gewoon mee aan de zoveelste België-Holland van de cross. “Dat zal geen invloed hebben op de wedstrijd. Ik ben hier met de nationale ploeg. We zijn één team. Toon Aerts is kopman bij de Belgen en zijn ploegmaat Lars van der Haar rijdt voor Nederland. Dat zal ook geen rol spelen.”

Wat zondag de rol is van Vermeersch? “We moeten verhinderen dat Mathieu er van bij de start vandoor gaat. Ik heb een heel jaar daarvoor gewerkt. Als ik een rol zou kunnen spelen op het WK moest ik mijn startpositie verbeteren. Ik ben van de zevenentwintigste plaats naar een plaats op de tweede rij geklommen.”

Dat het uitstel van executie is? “Misschien komt er zondag toch een wedstrijd waarin Mathieu voor één keer niet wegrijdt van bij het begin.” Voor zichzelf mikt Vermeersch op een top-vijf plaats. “Ik leg de lat hoog, maar daar hoop ik toch op. Ik ben al zevende en achtste geworden op een WK.”

Quinten Hermans kamergenoot van Aerts

Ze hebben het over alles, zegt Quinten Hermans, maar niet over de cross. Hermans is in het dagelijkse leven een ploegmaat van Toon Aerts en op het WK in Denemarken deelt hij de kamer met Aerts. “Ik ken Toon erg goed. In de week voor het BK had hij last van stress. Daar merk ik nu weinig van. Relax is de beste manier om naar het WK te gaan. Stress kost alleen maar energie. Toon mag ook alle rust hebben. Hij is Belgisch kampioen en eindwinnaar van de Wereldbeker. Misschien is dit zijn laatste kans om wereldkampioen te worden. Dat zullen we zondag zien.”