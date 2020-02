Van Aert en Aerts in de wolken met regen: “We hebben een goed plan” MCA

02 februari 2020

Het regent in Dübendorf. “Dat is wel goed”, zegt Wout van Aert enkele uren voor de start van de elite heren. “Het zou sowieso een lastige omloop zijn geweest, maar nu zal het iets makkelijker zijn om in positie te komen. Ik ben blij dat het parcours lastiger wordt.” Van Aert start vanop de derde rij. “Ik denk niet dat het een groot nadeel is hier. Als ik goed ben geraak ik vooraan. Als ik niet goed ben, zal ik het niet op die startplaats steken.” Is er iets te doen tegen Mathieu van der Poel? “Het is goed dat we er zelf in geloven. Maar misschien maakt dat de teleurstelling straks groter. Maar zonder vertrouwen kan je zeker niet winnen. We hebben een goed plan.”

Toon Aerts: “Geen geheim dat ik graag in de regen rij”