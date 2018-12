Van Aert eerstdaags officieel van Jumbo-Visma, maar wereldkampioen had altijd bij Lotto moeten crossen Joeri De Knop

17 december 2018

08u30

Bron: Eigen berichtgeving 1 Veldrijden Nog even. En Wout van Aert (24) is, met één jaar voorsprong, officieel van Jumbo-Visma. Zege(n) voor het hoofd, free at last. Al zal het bij één team verschrikkelijk hard knagen. Altijd had Lotto-Soudal de drievoudige wereldkampioen veldrijden aan boord moeten halen.

Vrijdag schouwt Jumbo in het hoofdkantoor van de Nederlandse supermarktketen in Veghel zijn troepen voor 2019. Of ook Van Aert daar zal opdraven, blijft een open vraag. De renner zelf gebaarde in Zonhoven van krommenaas. “Vrijdag? Veghel? Ik weet van niks, jom”, lachte hij wat geheimzinnig. “Dat jullie gunstige signalen opvingen? Ja, voilà. Zou kunnen...”

