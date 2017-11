Van Aert dag na Koppenberg op Boekenbeurs: "Het draait niet zoals ik wil" Redactie

Veldrijden Wout van Aert stond vandaag op de Boekenbeurs in Antwerpen om zijn boek 'Ik Fiets Focus' te promoten. Daags na zijn vierde plaats op de Koppenberg probeert de wereldkampioen veldrijden de tegenvallende prestaties te relativeren.

"De benen draaiden plots niet meer halverwege de wedstrijd", vertelt van Aert openhartig bij VTM. "Dat had ik niet zien aankomen", vertelde een teleurgestelde wereldkampioen. Tegelijk relativeert van Aert ook de tegenvallende resultaten. "Het is niet dramatisch, ik ben er vooraan altijd wel bij." Maar de overwinningen blijven voorlopig wel achterwege. "Ik heb niet het gevoel dat ik vorig jaar had. Het is vooral vechten tegen mezelf op dit moment." Om een constante in zijn resultaten te krijgen, trekt van Aert dit weekend op stage naar het Italiaanse Lucca.

'Ik Fiets Focus'

"Ik wilde graag een boek uitbrengen om mijn fans een inkijk te geven in mijn leven, meer dan wat ze zien op zaterdag of zondag in het veld", vertelde van Aert bij VTM. De titel 'Ik Fiets Focus' is een zinnetje dat van Aert gebruikt tijdens de koers om zich te kunnen focussen. "In het verleden liet ik me vaak afleiden door concurrenten. Dankzij mijn mental coach lukt dat nu beter. De titel staat symbool van wat voor verhalen er in het boek te vinden zijn."

Photonews Het boek van Wout van Aert.