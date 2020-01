Van Aert blijft de komende weken in het veld: “Blij dat ik nog vijf crossen kan doen” DMM

16 januari 2020

12u17 0 Veldrijden Wout van Aert rijdt de komende weken vier, bij een voor de hand liggende WK-selectie zelfs vijf crossen. De drievoudige wereldkampioen veldrijden maakte zijn programma bekend in een filmpje voor Jumbo-Visma.

Hij stond dan wel niet op het podium, maar het BK heeft het vertrouwen van Wout van Aert in zijn herstelproces gesterkt. De renner van Jumbo-Visma kondigde aan komende weken nog vijf crossen te zullen rijden. “Ik ben blij dat ik kan vertellen dat ik nog vijf crossen ga doen de komende periode. Ik wil graag naar het WK. Ik moet daar natuurlijk nog voor geselecteerd raken, maar dat komt de komende weken hopelijk in orde.”

Van Aert rijdt de Kasteelcross in Zonnebeke, de Wereldbeker in Hoogerheide, de Krawatencross in Lille, de Superprestige in Merksplas en meer dan waarschijnlijk dus het WK in Dübendorf de komende weken. “Ik mis nog een bepaalde hardheid in de cross en dat is een hardheid die ik ook in de klassiekers zal missen. Dus in die zin worden de veldritten van komende weken wel een goeie training.”

Op het BK in Antwerpen kon Van Aert trouwens zijn goesting in het WK amper verhullen. Bondscoach Sven Vanthourenhout stelde ook al dat de renner van Jumbo-Visma zonder blessures altijd bij zijn selectie hoorde. Komt dus wel in orde dat WK. “Het is leuk van de bondscoach, dat hij me er sowieso bijrekende. Maar zonder schroom mag ik stellen dat ik in die drie crossen ook bij de beste zeven Belgen hoorde. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik kan de komende weken alleen maar beter worden.”

Het programma van Van Aert:

25 januari: Kasteelcross Zonnebeke

26 januari: Wereldbeker Hoogerheide

2 februari: WK Dübendorf

8 februari: Krawatencross in Lille

9 februari: Superprestige Merksplas

