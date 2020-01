Van Aert bereidt BK voor in Spanje: “Podium zou ongelooflijk succes zijn” JDK

06 januari 2020

Wout van Aert is gisteravond vertrokken naar Girona, voor een korte stage in voorbereiding op het BK veldrijden van zondag op de Antwerpse Linkeroever. Tot vrijdag zal hij er volgens coach Marc Lamberts “goed trainen, maar zeker geen ‘potten meer breken’. Conditioneel staat hij nu al verder dan ik ooit had durven denken. Maar het crossgevoel ontbreekt. Het BK-podium zou al een ongelooflijk succes zijn.” Of Van Aert begin februari ook zal deelnemen aan het WK in het Zwitserse Dübendorf beslist hij pas na de nationale titelstrijd. “Veel zal afhangen van zijn gevoel”, aldus Lamberts. “Hij wil er iets kunnen betekenen, een bepaalde ambitie kunnen nastreven. Top vijf, bijvoorbeeld. Voor ons is het zeker geen must. Wout kiest en beslist, zonder druk van de ploeg.” Zeker is dat Van Aert na het WK nog een weekend doorcrost, met Lille op 8/2 en Merksplas op 9/2.