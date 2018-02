Van Aert: "Beleefde een van mijn beste dagen op de fiets" DMM

04 februari 2018

16u37 46 Veldrijden Het WK in Valkenburg is een triomftocht geworden voor Wout van Aert. Onze landgenoot haalde zijn derde wereldtitel bij de profs binnen en dat bracht achteraf uiteraard de nodige blijdschap met zich mee. "Dit is de beste fietsdag van mijn leven."

"Woutje, Woutje, Woutje!", de gezangen logen er niet om tijdens de slotronde van het WK in Valkenburg. Wout van Aert zette ietwat onverwacht een schitterende solo op. "Ik had eigenlijk een grote 'battle' verwacht hier", reageerde de kersverse wereldkampioen net na de wedstrijd.

"Ik wist dat Mathieu snel zou starten, de grote uitdaging was dan ook om hem in het begin van de wedstrijd te blijven volgen. Als dat zou lukken, wist ik dat er een kans was. In de tweede ronde kreeg ik dan helemaal het goede gevoel te pakken. Ik trok even door en dan was er plots het gaatje. Ik had het zo helemaal niet verwacht, maar ik beleefde een van de beste dagen uit mijn leven op de fiets."

"Dit was een parcours waarop het moeilijk was om helemaal foutloos te blijven. Dat verklaart ook wel mijn valpartij net na driekwart wedstrijd. Het bracht me even uit mijn ritme, maar de focus was er vandaag. Ik ben ook wel zo'n type die alleen vooraan een uur lang diep kan gaan. Mentaal kan ik dan echt alles uit de kast halen en dat is een prachtig gevoel."

"Het betekent veel om me bij de grote iconen van deze sport te scharen"

"Om eerlijk te zijn had ik hier ook geen stress meer voor. Ik had vandaag niets te verliezen en dat helpt om met open vizier te koersen. Ik ben er ook van overtuigd dat Mathieu net iets minder was vandaag, dat verklaart die voorsprong. Hij blijft voor mij de man van het seizoen. Deze trui is mooi en het WK is één dag. Het seizoen duurt zes maanden en daarin was Mathieu gewoon de beste."

"Dit is nu mijn derde wereldtitel op rij, toch wel vrij historisch. De namen die me dat hebben voorgedaan waren allemaal iconen. Het betekent heel veel voor mij om me bij dat rijtje te scharen. Nu is het tijd om te vieren en alles te laten bezinken. Ik vertrek morgen voor enkele dagen op vakantie en daar ga ik nu in de eerste plaats van genieten."

Tweede plaats voor Michael Vanthourenhout "voelt als een zege"

Michael Vanthourenhout was door het dolle heen na zijn WK-zilver. "Ik kwam naar hier voor brons", zei hij na afloop, "en ik keer huiswaarts met zilver. Dit voelt als een overwinning."

Michael Vanthourenhout vierde alsof hij net zelf wereldkampioen was geworden. "Ik voel me ook een winnaar, al een gans seizoen domineren de twee tenoren. Brons leek me het hoogst haalbare. En niet eens evident, want we waren met meerdere renners aan elkaar gewaagd."

Uiteindelijk pakte hij zilver. "Ik heb echt een uur op een wolkje geleefd", lichtte hij toe, "in die eerste ronde reed ik zelfs mee met Wout en Mathieu. Dan voel je echt vleugels. Het was een droom, een gans uur, want daarna wist ik Mathieu te lossen en dat was dit jaar nog niet gelukt. Ik ben zo blij met die tweede plaats, ik was de op een na sterkste man in koers. Zilver was het hoogst haalbare, aan Wout viel niets te doen."

Want hij beseft dat hij geen goed seizoen achter de rug heeft. "Inderdaad, mijn seizoen viel tegen. Dat vertelde ik eerder al. Door knieproblemen in de zomer kon ik me niet goed voorbereiden op de winter en dan loop je een gans seizoen achter de feiten aan. Deze medaille geeft me een boost, vertrouwen en zal me motiveren in de komende maanden om hard te werken voor het volgende crossseizoen."