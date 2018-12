Van Aert antwoordt op kritiek Van der Poel: “Wat ik doe is nieuw, het is jammer dat Mathieu zijn ongenoegen uit via de media” DMM

18 december 2018

16u59

18 december 2018

Bron: Wielerflits

Wout van Aert (24) heeft gesproken in zijn wekelijks column op Wielerflits. Over zijn kersvers contract bij Jumbo-Visma én over de commotie rond zijn 'cooling down'-ritueel. "Ik wil er zo snel mogelijk een oplossing voor vinden."

Hét nieuws deze ochtend bij het ontbijt: Wout van Aert heeft zijn contract bij Jumbo-Visma getekend. De wereldkampioen veldrijden fietst per 1 maart voor de Nederlandse WorldTour-ploeg. Het is de bedoeling dat Van Aert vanaf het klassieke voorjaar voor zijn nieuwe team uitkomt. De drievoudig wereldkampioen veldrijden is gisteren al naar Spanje gevlogen om vandaag aan te sluiten bij de training van zijn aanstaande ploegmaats. Van Aert zette zijn krabbel onder een contract voor drie jaar. “In een kantoortje tegenover de luchthaven werd onze overeenkomst met een handdruk bezegeld”, vertelt hij in zijn column op wielerwebsite Wielerflits.

“Vandaag ben ik voor het eerst met mijn nieuwe ploegmaats gaan trainen. Ik werd ingedeeld in een groepje met Robert Gesink, Primoz Roglic, Tom Leezer, Steven Kruijswijk, Bert-Jan Lindeman, Floris De Tier en Daan Olivier. Ideaal om die mannen wat beter te leren kennen. Het klinkt een beetje cliché, maar ik voelde me meteen opgenomen in de ploeg”

“Jammer dat Mathieu mij niet zelf heeft aangesproken”

Daarnaast was er ook nog aandacht voor dat andere feit waarmee Van Aert de afgelopen dagen in het nieuws kwam. De wereldkampioen kiest er sinds de veldrit in Wachtebeke (24 november) voor om na de cross steevast los te fietsen op de rollen. Goed voor de recuperatie, heet het. Al betekent dat tegelijk ook dat de flashinterviews en de podiumceremonie na de wedstrijd vertraging oplopen. Mederenners en organisatoren moeten wachten op Van Aert en vooral die eerste categorie is dat stilaan beu. “Allemaal mooi, eerst even losfietsen op de rollen. Maar we hoeven toch niet elke keer tien minuten te wachten op Wout voor we het podium op kunnen?”, was Mathieu van der Poel gisteren duidelijk.

“Ja, dat losfietsen is nieuw en blijkbaar voor iedereen even wennen”, begint Van Aert bij Wielerflis. “Maar ik vind het bijzonder belangrijk om dit te kunnen doen. Een uur op de limiet rijden vergt veel van het lichaam en snelle recuperatie is belangrijk. Iedereen wil toch zo professioneel mogelijk werken? Wel, ik ook. Fatsoenlijk uitrijden na een uur topsport is essentieel.”

Gisteren vertelde UCI-commissaris Philippe Mariën ons dat de podiumceremonie in principe tien minuten begint nadat de laatste renner over de finish is. Dat is kantje boordje, beseft Van Aert. “Maar het is niet zo dat ik iemand langer laat wachten dan nodig. Het is toch een beetje jammer dat Mathieu me er niet zelf over aangesproken heeft in plaats van zijn ongenoegen te uiten via de media. Ik wil in elk geval snel in overleg – met collega’s, organisatoren, tv en UCI – om hier een oplossing voor te vinden en dit effectief te verbeteren. Zodat ik professioneel mijn job kan doen zonder anderen te benadelen.”