Valpartij gooit roet in het eten voor Van Aert: Van der Haar zegeviert zo op Muur van Geraardsbergen in eerste veldrit

16 september 2018

15u59 6 Veldrijden Er hing geen vuiltje aan de lucht voor Wout van Aert. In de eerste cross van het seizoen, de BRICO-cross op en rond de Muur van Geraardsbergen, was de wereldkampioen op weg naar zijn eerste zege. Totdat zijn versnellingsapparaat sneuvelde na een valpartij. Lars van der Haar profiteerde optimaal en sleepte, ook in afwezigheid van Mathieu van der Poel, de eerste zege in de wacht.

De taak van Tim Merlier was simpel. Meteen van bij de start de debatten openen en er een flink tempo opleggen. Allemaal in dienst van zijn ploegmakker Wout van Aert. Door de afwezigheid van Mathieu van der Poel, hij laste na zijn weg- en mountainbikeseizoen enkele weken rust in, waren alle ogen uiteraard op de wereldkampioen gericht. In de tweede ronde nam Van Aert dan zelf het commando over. Na een eerste korte versnelling kon enkel Corné van Kessel zich in het wiel van de wereldkampioen nestelen. Een ronde later schudde Van Aert nog een keer bijzonder stevig aan de boom. Weg was de vogel. Mocht het nog niet duidelijk zijn, Wout van Aert heeft de goede vorm al te pakken.

“Een maand geleden heb ik de knop omgedraaid richting het veldrijden”, vertelde Van Aert nog voor de start. “Op training ging het goed, maar in de cross is dat altijd anders. Het is dus afwachten.” Alvast een uitstekende start voor Van Aert, een heel ander verhaal bij Gianni Vermeersch. De 25-jarige veldrijder kwam ten val in de gevaarlijke afdaling waarbij hij zich aan de knie bezeerde. Einde koers dus voor Vermeersch. “Hopelijk is er in zijn knie niets geraakt en is het gewoon een zwelling”, kruiste Bart Wellens alvast de vingers. Nochtans werd de gevaarlijkste afdaling op vraag van enkele rensters eerder op de dag nog aangepast. Maar het parcours op en rond de Muur van Geraardsbergen bleef wel verraderlijk.

Van Aert ziet zege uit handen glippen

De cross kan dus altijd ongenadig toeslaan. Ook voor de wereldkampioen. Plots lag Wout van Aert tegen de grond. Een blessure liep hij daarbij niet op, maar zijn versnellingsapparaat was wel naar de vaantjes. Van Aert moest zo te voet verder en daar profiteerde Lars van der Haar optimaal van. De Nederlander snelde de lopende renner van Veranda's Willems Crelan voorbij. Op weg naar de zege. Van Aert zette nog alle zeilen bij en schuwde de risico's niet. In de achtervolging op Van der Haar belandde hij nog een keer in het decor. Gewonnen spel dus voor Van der Haar. Van Aert vloekte eens wanneer hij als tweede over de streep bolde. Daan Soete werd nog derde.

Van Aert: "Na die valpartij brak de veer een beetje"

"Het is jammer, want ik zat voor die val in een riante positie", vertelde Van Aert na de cross. "De enige pech bij de valpartij is dat mijn derailleur eraf was. Anders was de kloof nog groot genoeg, maar dan brak de veer een beetje. Ik zag Lars nog rijden op de laatste passage op de Muur en dan was het alles of niks. Bij de tweede valpartij ging ik over de limiet. Het was dan te kort om terug te komen en mentaal had ik het moeilijk genoeg. Het is jammer dat het niet mee zit, maar het is de eerste cross van het seizoen. Er zijn ergere dingen."

Van der Haar: "Wout was duidelijk de sterkste"

Lars van der Haar kon zo dus een eerste keer zegevieren. "Ik ben heel blij", vertelde de Nederlander. "Het is natuurlijk wel onverwacht. Ik was bezig met die tweede plek en niet met de zege. Het was overduidelijk dat Van Aert vandaag de sterkste was. Ik was blij dat ik mijn cross goed had ingedeeld en op het einde nog gewoon tempo kon rijden."