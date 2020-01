Universiteitsonderzoek geeft inzicht in beslissende stukken BK-parcours: “Schuine kant speelde grote rol” DMM

12 januari 2020

11u56 0 Veldrijden Een onderzoek met GPS-gegevens van de Universiteit Gent heeft de meest beslissende segmenten van het BK-parcours in Antwerpen in kaart gebracht. Wat blijkt? De schuine kant en de passage door het zand zouden de meest cruciale en attractieve stroken van de omloop zijn.

Althans, als we op de gegevens van het BK voor junioren mogen vertrouwen. Jelle De Bock - die vanmiddag zelf start bij de elite zonder contract - analyseerde gisteren verschillende delen van het parcours op basis van GPS-gegevens. Daaruit blijkt dat Thibau Nys zijn Belgische titel in grote mate kon behalen dankzij goeie passages over de schuine strook in het parcours.

“De schuine kant, die er gisteren veel slechter bij lag dan tijdens de trainingen eerder deze week, speelde een grote rol tijdens het BK voor junioren. Uit analyse van de GPS gegevens van verschillende junioren blijkt dat op dit segment vrij grote tijdsverschillen werden gemaakt. Het veelbesproken ponton is daarentegen weinig bepalend - zoals ook wel te verwachten was.”

Het onderzoek ging met een interactieve kaart op zoek naar nog andere attractieve passages op het BK-parcours aan het strand van Sint-Anneke. “Voor elk segment werd het type ondergrond, diens toestand, de stijging/daling, de breedte van het segment en de eventuele obstakels (zoals balkjes) in kaart gebracht. Op die manier is een ‘engagement score’ berekend per segment.”

“De schuine kant heeft door de regenval een verraderlijk karakter gekregen en lijkt veel grotere verschillen op te leveren dan tijdens de trainingen. Over verschillende rondes heen lijken renners hier zeer sterk veranderlijke tijden neer te zetten. De eerste passage op het strand, waar waarschijnlijk in alle reeksen van de fiets zal gemoeten worden, is ook zeer bepalend.”

Of de bevindingen uit het onderzoek ook dezelfde zijn tijdens de wedstrijd bij de profs, zullen we pas achteraf weten. Het onderzoek wil vooral naar de toekomst toe voor de organisatoren, deelnemers en toeschouwers een meerwaarde bieden om de meest attractieve stroken van het parcours kenbaar te maken. Zo blijkt uit het onderzoek bijvoorbeeld dat de VIP-tent op het BK in de buurt van minder spannende segmenten ligt.