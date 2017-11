Uittredend kampioen Toon Aerts ziet kansen: "Van der Poel gaat zwakker zijn"

Bart Audoore

08u57

Bron: Eigen berichtgeving

0

TG/PHOTO NEWS Toon Aerts twee dagen voor het EK ontspannen op de fiets van zijn vriendin door het veld, met enkele koeien als toeschouwers.