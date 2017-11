Uitspraken Nys schieten in het verkeerde keelgat bij Wellens: "Klein kind! Dit vind ik er grandioos over" Mike De Beck & Bart Audoore

08u00

Bron: Het Laatste Nieuws 0 BELGA Bart Wellens en Sven Nys vochten in hun beste dagen heel wat pittige duels uit in het veld. Veldrijden Sven Nys en Bart Wellens stonden in hun hoogdagen vaak lijnrecht tegenover elkaar en vochten onderling enkele pittige duels uit in het veldrijden. Onlangs bracht Sven Nys nog naar buiten dat hij pech veinsde om zo te testen of hij vanuit laatste positie de wedstrijd nog kon winnen. In onze weekendkrant ventileerde Bart Wellens zijn mening daar over.

Gevraagd naar de suprematie van Mathieu van der Poel in het veldrijden, kwam ex-veldrijder Sven Nys bij radiozender Joe met een apart verhaal op de proppen. "Ik heb ooit met opzet mijn voet uit mijn pedaal laten schieten, om te zien of ik de cross nog kon winnen vanuit de allerlaatste positie", vertelde de 'Kannibaal uit Baal' in de ochtendshow. De zege zat er in die cross in Zonhoven niet in, maar Nys kreeg toen wel heel wat complimenten. "Iedereen had heel veel respect voor mij, omdat ik zoveel pech had gehad", ging hij verder.

Ook Bart Wellens, de man die de cross toen won, kreeg de bizarre ontboezeming te horen en hij heeft daar zo zijn eigen mening over. "Ik vind dat een belachelijk verhaal. Toen ik het hoorde, dacht ik: 'Klein kind'", vertelt Wellens aan onze krant. "Ten eerste: zoiets doe je niet. En ten tweede: als je het dan toch doet, zeg dat dan de dag zelf en niet zoveel jaar later. Dit is je tegenstanders van toen nog een keer kleineren en dat vind ik er grandioos over. En wie zegt dat het waar is? We kunnen dat niet meer controleren. Het was in Zonhoven, ik heb die dag gewonnen: misschien was ik die dag gewoon beter. Nys heeft nooit kunnen toegeven dat hij de mindere was als hij verloor", zei Wellens die Nys over de bepaalde kwestie nog niet heeft aangesproken.

